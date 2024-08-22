陸官媒批「黑醫美」躲農村致傷殘死亡　「家庭作坊」監管不易

▲大陸「黑醫美」產業躲進農村「打游擊」躲避監管。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸央媒《新華社》昨（21）日刊出評論指，「黑醫美」跑到農村「打游擊」，有的在農貿市場，打一槍換一個地方；有的打著美甲店的旗號，掛羊頭賣狗肉，做起醫療美容的業務；有的乾脆在居民樓裡開起「家庭作坊」。這批「黑醫美」產業流動性大、隱蔽性強，使得官方在監管和打擊增加難度。

▲不少民眾前往「黑醫美」做保養而受害。（圖／翻攝新華社）

《新華社》評論稱，近年來，一起起「黑醫美」導致的傷殘事故、死亡事件令人觸目驚心。在國家有關部門的打擊整治下，「黑醫美」在不少城市的生存空間大大縮小。於是有些就躲進了鄉村，繼續招搖撞騙。

評論提到，鄉村地區消費者防範意識相對薄弱，更容易被「黑醫美」的虛假宣傳迷惑，接受不合格的醫美服務，很可能引發感染、毀容，甚至危及生命。

評論強調，「黑醫美」向縣鄉下沈的苗頭不容忽視，在圍堵的同時，也要設法滿足基層群眾對「美」的追求，一方面，要增加正規醫美服務供給，另一方面，要通過普及法律知識和醫美常識，提高鄉村消費者的辨別能力，讓他們能遠離「黑醫美」。

評論稱，無論是在城市還是鄉村，任何侵害消費者權益、損害公眾健康的行為，都必須讓其付出代價。