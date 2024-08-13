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大陸 大陸焦點 特派現場

「同心杯」鄉村發展研修營　兩岸青年齊聚福建三明交流　

▲▼ 海青節、鄉村發展交流 。（圖／記者任以芳攝）

▲「同心杯」兩岸青年鄉村振興研修營，台灣「見學館」團隊創始人許俊雄主旨發言。（圖／主辦方提供，同下）

記者任以芳／福建報導

2024年「同心杯」兩岸青年鄉村振興研修營在三明今（12）日開幕。活動以「同心、融合、共築」為主題，促進兩岸農業、人文、青年等領域的交流合作。

大陸全國政協常委、農業和農村委員會副主任齊扎拉出席開幕式並講話，兩岸同根同源、文化相親、習俗相近，在推動兩岸融合發展方面具有獨特優勢。希望閩台兩地進一步加強交流合作，一起推動鄉村文化建設與產業發展深度融合。

福建省政協副主席嚴可仕指出，希望兩岸團隊「雙向」助力鄉村產業發展過程中加深瞭解，在助力鄉村振興的同時促進心靈契合和人的融合。

福建省政協原副主席、省鄉村振興促進會會長許維澤說，通過研修營活動，將推動閩台兩地鄉村振興、融合發展，希望雙方加強鄉村產業合作，努力推動兩岸鄉村產業優勢互補、協同發展。

開幕式現場還舉行兩岸青年鄉村振興研修營研習基地、工作站揭牌儀式﹔福建鄉村振興促進會、基金會，福建省逸仙教育基金會共向沙縣區南陽鄉捐贈20萬元﹔民革福建省委會與民革上海市委會簽訂合作共建協議。兩岸嘉賓在會上《助力鄉村振興 融合同心與共》等主旨發言。

▼ 鄉村發展交流活動。

▲▼ 海青節、鄉村發展交流 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 海青節、鄉村發展交流 。（圖／記者任以芳攝）

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