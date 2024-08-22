男無照騎車遭攔查「超茫豬隊友」抓狂脫衣嗆警　下場超慘

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警方於8月8日凌晨，在中壢區慈惠三街攔查一輛機車雙載，其中騎車騎乘機車楊姓男子被查出是無照駕駛，員警攔查時後座楊姓男子突然抓狂，不但脫去上衣且對執勤員警一陣咆哮，員警呼叫線上警力支援，隨即調派10名員警到場，見楊男仍情緒失控，為避免脫序造成危害，警方隨即將楊強制管束帶回派出所，至於無照駕駛楊姓騎士則依道路交通管理條例進行舉發。

▲桃園市楊姓男子8月8日凌晨夥同友人飲酒，返程被中壢警方攔查，因友人無照駕駛遭警詢問，楊竟脫光上衣嗆警。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

▲桃園市楊姓騎士無照駕駛遭警詢問，後座楊姓友人脫光上衣向員警怒嗆。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

中壢警方指出，8月8日凌晨2時許，中壢派出所員警在慈惠三街攔查機車雙載，發現楊姓騎士無照騎車，正欲進行舉發時，後座同行友人32歲楊姓男子卻突然情緒失控，脫去上衣後突向員警大聲咆哮，值勤員警呼叫線上警力到場支援。

▲桃園市楊姓騎士無照駕駛遭警詢問，後座楊姓友人向員警咆哮怒嗆，增援警力到場後對楊男進行強制管束。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

但楊姓男子見大批員警到場仍然強勢咆哮，員警擔心楊男發生脫序危害行為，立即依法對楊男進行強制管束，並帶回派出所安置，至於楊姓機車騎士因無照駕駛，警方則依道路交通管理條例予以開單舉發。