警界Metoo！中壢警分局組長居酒屋性騷女員工　遭記大過拔官

▲桃園市中壢警分局沈姓組長陷METOO騷擾風波，桃園市警局指出，6月底已記一大過調離非主管職務。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局中壢警分局遭網友在臉書《靠北Police》貼文，中壢警分局某組組長陷入Metoo案件，並問到底什麼時候才會有結果？上次中壢浩克鬧超商員警懲處馬上就下來，這次一直壓消息也不對；中壢警分局今（4）日指出，有關民眾反映本分局沈姓組長酒後言行失檢一案，經召開會議完成調查，沈員身為幹部，未能以身作則，言行失檢，本分局秉持勿枉勿縱，已於6月28日報請警察局核予記一大過重懲並調整為非主管職務，以維警政風紀。

根據臉書《靠北Police》貼文內容，「中壢警分局某組組長陷入Metoo案件，並問到底什麼時候才會有結果？上次中壢浩克鬧超商員警懲處馬上就下來，這次一直壓消息也不對」；網友留言「你不讓他露出，誰會知道」、「綠能，你不能」…

中壢警分局今天表示，針對民眾反映本分局沈姓組長酒後言行失檢一案，經查沈員於112年5月6日23時許，勤餘獨自前往轄內酒吧飲酒後與異性接觸言行失檢，經內部召開會議完成調查，沈員身為幹部，未能以身作則，言行失檢，本分局秉持勿枉勿縱，已於6月28日報請警察局核予記一大過重懲，調整為非主管職務。

據指出，這名沈姓組長在今年5月間某日晚間11時許下班後，獨自前往中壢區某家居酒屋內飲酒，酒過三巡喝醉後，疑似對一名女員工有言語上騷擾與肢體碰觸，該名女子獲悉男子在中壢警分局服務警察，事後到分局申訴被性騷擾事件才揭露這起事件。沈姓組長平日表現優秀，對人謙和有禮，但酒醉後行言失控，同僚之間都覺得很惋惜，也低調不願多回應。