竊嫌被上三道銬堅不透露案情　副所長狠踩戒具致成傷下場曝

▲李姓副所長於2021年間偵辦竊盜案，鄭姓竊嫌在拘留室內上腳鐐戒具時，因堅不透露案情，李竟以腳踩腳鐐方式導致竊嫌疼痛難耐。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警分局青埔派出所李姓副所長於2021年間偵辦一起竊盜案件，鄭姓竊嫌被偵辦時，警方以手銬、腳銬再加上一副腳銬在拘留室等候訊問，因鄭嫌邊不透露案情，李姓副所長竟用腳踩住腳銬，導致戒具相互牽引，致使鄭嫌雙手手腕疼痛難當，鄭男事後向北檢提告，再由高檢轉至桃檢署偵辦，桃檢複訊後偵結依假藉職務上之權力、機會犯傷害罪嫌起訴，並建請法院加重其刑。

檢警調查，52歲的李姓副所長時任中壢分局青埔派出所副所長，係有管收、解送拘禁人犯職務之公務員，於2021年1月3日下午4時50分許，在中壢區中園路拘提鄭姓竊嫌到案，並帶回派出所拘留室等候訊問，期間李副所長為防止鄭嫌脫逃，以手銬、腳銬再銬上一副腳銬等戒具。

李副所長在偵訊時，不滿鄭嫌堅不透露案情，竟腳踩腳銬方式對鄭涉嫌凌虐，因戒具間的連動牽引，致使鄭男手腕有擦挫傷，疼痛難當；案發後鄭男向北檢提告，台灣高檢再轉回桃檢署偵辦，桃檢複訊時，李坦承不諱，證人亦指證歷歷，桃檢依假藉職務上之權力、機會犯傷害罪，向院方請求加重其刑。李副所長事發後已遭調職懲處。