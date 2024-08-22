「超流行1鞋款」害他骨折打石膏　一票人痛喊+1：也差點跌死

▲原PO穿洞洞鞋跌倒送醫。（圖／rickychencyc_gyoung提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



網搜小組／劉維榛報導

「身邊真的很多人會拐到！」一名男網友曝超衰經歷，他穿著洞洞鞋跌倒，甚至嚴重到骨折送醫打石膏，因此勸告大家「有這雙鞋的，自己斟酌...真的注意安全。」文章曝光後，釣出一票苦主+1痛喊，「也差點因為這雙跌死 」、「我是騎車急煞，腳下來的時候翻船，腳踝那斷了三根」。

一名男網友在《Threads》貼出三張照片，接著哀喊「走路走到腿斷掉，我是第一個嗎？」可見原PO先是躺在醫院病床上，下一張右腳已被打上的石膏。

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另一張照片則以黑色洞洞鞋為背景，原PO則寫著「奉勸各位，這雙洞洞鞋真的墊很高，聊下來，身邊真的很多人會拐到，啊我幫你們體驗了骨折= =，這個傷害，我先扛下來了，有這雙鞋的，自己斟酌...真的注意安全。」

文章曝光後，釣出海量苦主+1勸世，「昨天剛摔的」、「也差點因為這雙跌死」、「我甚至是買增高版的，上次踩空摔一個膝蓋裂四條，穿它必翻船（但我還是好愛它嗚嗚）」、「跪一次之後，洞洞鞋被我冷凍了」、「還真的有人因為那破鞋腳斷掉，我是騎車急煞，腳下來的時候翻船，腳踝那斷了三根」、「曾經穿洞洞鞋在醫院前面滑倒，痛得我差點爬不起來！再流行也不買了」、「我穿洞洞鞋滑倒兩次，第二次去踢到樓梯，大姆哥腫起來，一個月快兩個月大姆哥才能彎」、「我上次兩隻一起拐到...已經骨折過了」。

還有人說，有車主穿洞洞鞋卡油門的恐怖狀況，「之前有汽車突然衝撞路緣石、待轉區機車，詢問原因後，他的洞洞鞋卡在油門上，沒辦法煞車」；不僅如此，連鞋店老闆都呼籲別穿，「我現在在鞋店工作，主管到老闆都跟我說洞洞鞋能不穿就不要穿，很傷腳」。