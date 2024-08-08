撞擊畫面曝！小貨車硬闖紅燈　2女騎士遭撞飛手腳骨折躺地

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一部載滿回收輪胎的小貨車，無視號誌燈強行闖紅燈，直接撞飛2名綠燈直行的機車騎士，車卡在小貨車底，2名女騎士分別右腳、左手骨折及全身擦挫傷，經緊急送往輔大醫院及部立台北醫院救治，無生命危險，小貨車駕駛依道交法第53條舉發，裁罰1800元至5400元。

▲監視器拍下小貨車闖紅燈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，50歲周姓男子開著載滿回收輪胎的小貨車，7日下午3時許，沿著新莊區環漢路三段行駛，要送輪胎到樹林區，行經重新堤外道19號越堤道口時，竟無視號誌燈直接闖紅燈。

▼監視器拍下小貨車闖紅燈，2女機車騎士遭撞飛 。（圖／記者陳以昇翻攝）

此時，30歲石姓女騎士及46歲吳姓女騎士綠燈直行，才剛起步，就被周男小貨車攔腰撞上，機車卡在小貨車底，人被撞飛，連小貨車擋風玻璃都撞碎，造成石女右腳骨折、臉部、雙手擦挫傷，吳女則左手骨折、左臉擦挫傷及臀部大面積瘀青，經分別送往輔大醫院及部立台北醫院救治無生命危險。

警方獲報到場實施現場調查、採證及測繪紀錄，經酒測3人均無酒駕，小貨車駕駛周男闖紅燈交通違規部分，本分局依道路交通管理處罰條例第53條舉發，裁罰1800元至5400元，警方呼籲，駕駛人行經路口時，務必遵守交通號誌並減速慢行，同時注意往來人車，以保障自身及他人行車安全。