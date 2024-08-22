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社會 社會焦點 保障人權

夾娃娃機連鎖店聘員工「收幣員變車手」　男收款150萬當街被逮

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲王男收取贓款時遭警方逮補。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市大甲區王姓男子看見網路知名夾娃娃機連鎖店，刊登廣告招聘收幣員，應徵錄取後工作內容竟是「收鈔手（車手）」，王男聽從詐團指示向詐騙被害人收取贓款時，埋伏的警方立刻一湧而上將他逮補，偵訊後依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市大甲警分局表示，大甲派出所19日接獲廖姓男子（44歲）報案，稱自己在網路看到ETF股票投資、標榜「保證獲利」的誘人廣告，加入會員後陸續匯了250萬元到指定帳戶，直到8月中旬看到「帳面」賺了不少錢想出金，卻被對方要求須再繳一筆保證金才能出金，驚覺自己遭到詐騙，報警處理。

廖男與警方配合，以繳交150萬元保證金為由，將歹徒約出面交，警方前往面交地點蒐證埋伏，數小時後車手抵達現場，警方趁廖男交付現金時一擁而上，車手王姓男子（42歲）當場被人贓俱獲，警方並查扣手機、偽造識別證及投資收據等贓證物。

警詢時王男供稱，他在網路找工作，看到一則知名夾娃娃機連鎖店「夾子園」招聘收幣員的廣告，傳訊應徵獲得錄取，但他的實際工作卻是聽命公司指示，向遭詐騙的被害人取款，從「收幣員」秒變「收鈔員」。警方偵訊後依詐欺罪嫌將他移送法辦。

大甲分局長謝建國呼籲，高獲利必定伴隨高風險，聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」等關鍵字必定是詐騙，民眾應選擇自己有深入了解過程的投資標的，不要輕易相信來源不明的投資管道或網路連結，如果一時不察匯出款項，又懷疑自己可能被詐騙，請在第一時間致電165反詐騙專線或向110報案，還是有機會透過警調及金融機構的聯防機制，於24小時內停止該筆款項被提領或轉匯，攔阻詐騙資金被匯出。

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