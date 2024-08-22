國蛋演出遭襲臀喊告！兇手被揪出曾參加《大嘻哈》　主辦方證實了

▲國蛋演出時遭襲臀。（圖／翻攝國蛋IG）

記者閔文昱／綜合報導

知名饒舌歌手國蛋21日在IG發文，表示日前出席山城音樂節演出，卻被台下陌生男子莫名襲臀，畫面曝光後，不少網友也認出該男子疑似是曾參加《大嘻哈時代》的知名饒舌歌手PiNkCHAiN（粉紅鍊人）。對此，主辦方山城生活節也發文證實，已請PiNkCHAiN主動與國蛋以及其所屬廠牌顏社聯繫。

國蛋21日在IG上傳畫面，只見他在台上表演到一半時，一名身穿白衣的男子突然趨身用兩手朝他的臀部猛抓。而另一個畫面則顯示，國蛋回頭看了一眼後隨即下台離開，不料該男子竟持續尾隨，並做出要再次襲臀的動作，行徑相當誇張。

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▲男子在國蛋下台後仍持續尾隨。（圖／翻攝國蛋IG）

國蛋事後強調，不覺得這件事可以用玩笑輕鬆帶過，已經與經紀公司顏社搜集好證據準備採取法律行動，並表示這名人士站的地方是表演者上下台的位置，因此很有可能是工作人員或表演者。而他所屬的顏社主理人迪拉胖也向《ETtoday星光雲》回應，已請主辦單位查證，將在搜集相關證據後請律師協助採取法律行動。

▲主辦單位證實PiNkCHAiN就是襲臀兇手。（圖／翻攝自山城生活節IG）

對此，山城生活節21日深夜也在IG限動發文指出，「對於每一位演出者的安全問題十分重視，發生此事非常遺憾，已跟顏社積極溝通處理」，同時也在文中標註PiNkCHAiN的IG帳號，表示已請對方主動跟國蛋、顏社聯繫，證實PiNkCHAiN就是此次襲臀的嫌犯。

▼饒舌歌手PiNkCHAiN（粉紅鍊人）曾參加選秀節目《大嘻哈時代》。（圖／翻攝自IG／PiNkCHAiN）