駐外副參事性騷擾當地官員！教育部召回記過　否決再度外派申請

▲教育部外派官員性騷擾國外官員被重懲，近期再度申請遭鄭英耀否決。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部國際司教育副參事陳郁仁去年派駐國外時，被控性騷擾該國官員且經調查後確認，遭記一大過、考績丙等。近期陳郁仁再度申請派外，但遭到教育部長鄭英耀否決，並指示教育部研議修改派外規定，將增列消極資格規定。教育部表示，將儘速修改相關規定，曾有性騷擾或性侵等事件，將不再外派，防堵類似事件重演，以免損害國家形象。

現年61歲的陳郁仁，1992年4月起到教育部國際文教處（現國際司）任職。2022年派駐國外，但在去年5月底時，教育部接獲該國官員投訴，指遭到陳郁仁性暗示語言騷擾而心生恐懼。

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▲教育部國際司教育副參事陳郁仁派駐國外時涉嫌性騷擾當地官員。（圖／翻攝自Facebook／國立空中大學）



教育部接獲通知後，當時教育部長潘文忠立即指示，馬上發出公函要求陳郁仁3日內返國、改調教育部。教育部隨後根據性平規定展開調查，確認陳郁仁性騷擾案件，隨後提送考績會予以懲處。教育部證實，在去年7月作出「記一大過、考績丙等」重懲，強制陳郁仁去上性平課程，同時限制陳郁仁處理涉外業務。

不過，近期陳郁仁再提出派外申請，遭到教育部長鄭英耀否決，鄭英耀更指示教育部研議修改派外規定，將現行規定只有積極條件，另再增列消極資格規定。

教育部國際司代理司長廖高賢證實，陳郁仁近期的確提出申請外派，但遭到部長鄭英耀否決，而教育部目前對於外派資格，只會列出語言專長等積極資格，部長指示列出消極資格，包括曾有性騷擾或性侵等事件，不得申請外派，國際司將會儘速完成相關規定修改，防堵類似事件再發生，以免損害國家形象。