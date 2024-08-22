印度製藥工廠爆炸起火　至少7死30傷

▲印度製藥工廠爆炸起火，至少7人死30人傷。（圖／翻攝自X）

文／中央社

印度一名地方政府官員表示，印度南部安德拉邦（Andhra Pradesh）一處製藥工廠21日發生爆炸，造成至少7人死亡、超過30人受傷。

路透社報導，根據安德拉邦阿納卡帕爾萊縣（Anakapalli）行政長官克瑞希南（Vijaya Krishnan），Escientia先進科學公司占地40英畝的製造部門下午爆發火警。該部門自2019年起在阿納卡帕爾萊縣營運。

克瑞希南的辦公室告訴路透社，爆炸發生在午餐時段，傷者已轉送附近醫院救治，當局一共出動10輛消防水車救援，火勢大致上已被控制下來，目前正在調查爆炸起因。

公司方面未立即回應置評請求。