印度製藥工廠爆炸起火　至少7死30傷

▲印度製藥工廠爆炸起火,至少7人死30人傷。(圖/翻攝自X)

文/中央社

印度一名地方政府官員表示,印度南部安德拉邦(Andhra Pradesh)一處製藥工廠21日發生爆炸,造成至少7人死亡、超過30人受傷。

路透社報導,根據安德拉邦阿納卡帕爾萊縣(Anakapalli)行政長官克瑞希南(Vijaya Krishnan),Escientia先進科學公司占地40英畝的製造部門下午爆發火警。該部門自2019年起在阿納卡帕爾萊縣營運。

克瑞希南的辦公室告訴路透社,爆炸發生在午餐時段,傷者已轉送附近醫院救治,當局一共出動10輛消防水車救援,火勢大致上已被控制下來,目前正在調查爆炸起因。

公司方面未立即回應置評請求。

The death toll has risen to 14 after a reactor explosion at a company in the Atchutapuram SEZ, according to Vijaya Krishnan, the Anakapalli Collector, who spoke to ANI.pic.twitter.com/HkbIKb2AB5 https://t.co/6tnWnHXBYY