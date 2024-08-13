台南惡火奪5命爆炸畫面曝！鄰居聞惡臭...10秒不到恐怖火煙狂竄

記者林東良、吳佩蓁／台南報導

台南市六甲區珊瑚路一處農機行，今（13日）凌晨2時36分發生火警，陳姓屋主一家五口受困3樓鐵皮屋，均不幸命喪火窟。附近監視器也記錄下爆炸瞬間畫面，只見農機行1樓先是冒出大量濃煙，還有鄰居上前查看，但不到10秒就發生爆炸，竄出恐怖火光，畫面十分駭人。

▲台南市一處農機行惡火奪5命，事發當下的爆炸畫面曝光 。（圖／記者林東良翻攝）

根據監視器畫面，只見農機行1樓先是竄出大量濃煙，附近鄰居發現後趕到現場查看，還有一輛轎車行經，但不到10秒現場就發生爆炸，瞬間竄出強烈火光，火勢十分猛烈。

根據警消調查，45歲的陳姓屋主專營農機具買賣、維修，因此一樓堆放許多雜物，初判起火點就在一樓，由於現場火勢相當猛烈，造成搶救困難，警消撲滅火勢、灑水降溫後，在3樓鐵皮屋後側的曬衣間內找到陳男、38歲伍姓妻子、18歲長子、15歲次子、8歲小女兒，均已不幸罹難；13歲長女因出國表演逃過一劫。

▲消防人員緊急灌救。（圖／記者林東良翻攝）



鄰居表示，凌晨2點半左右就聞到一股濃烈惡臭，且還有爆炸聲響，當下立即打開落地窗查看，即見到陳家飄出濃煙，立即衝下樓逃生，並撥打電話報警；之後有義消趕到現場，還透過鐵窗摸到受困者的手，但因火勢猛烈，無法救援，5人均不幸喪命。