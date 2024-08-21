快訊／東京入夜降下暴雨多處淹水　地鐵車站驚見「激流＋瀑布」

▲日本東京21日晚間降下暴雨災情慘重，多處地鐵車站大淹水。（翻自X平台）
圖文／鏡週刊
日本東京在當地時間21日晚間6點（台灣時間5點）起降下暴雨，氣象廳偵測到在港區附近，短短一小時就下了100毫釐雨量，目前東京多個地鐵、捷運車站也紛紛出現大淹水情況，讓許多東京民眾哀號。
東京民眾紛紛轉傳地鐵淹水狀況，包括新宿站、國立競技場站、山手線等，紛紛出現「站內大瀑布」、「洗車」等誇張淹水場景，引來許多日本網友討論。
另外NHK報導也指出，東京都內的古川與渉谷川有河水氾濫的可能，呼籲民眾注意，當局也發布「氾濫危險情報」。另外東京都也針對品川區，發布土石流災害警戒情報。
大江戸線の国立競技場駅はゲリラ豪雨の影響で一部の出入り口が封鎖しています。— ピヨさと (@ecri_cmafukro) August 21, 2024
ゲリラ豪雨みなさん気をつけてください。#ゲリラ豪雨 pic.twitter.com/oiUau0FhMo
ゲリラ豪雨！関東直撃！世の終わりと言わんばかりのカミナリがビカビカ光り落ちる！雷やばすぎ！土砂降りの中、道路冠水し帰宅難民続出！山手線運転見合わせ！雨雲レーダーや折りたたみ傘なんて何の役に立たない！#ゲリラ豪雨 #ゴリラゲイ雨 pic.twitter.com/0KQHjm4Zyv— のんびり (@nonbirimanabo) August 21, 2024
新宿駅— 梨愛 (@RIEdaue) August 21, 2024
構内に《滝》が出現している
#ゲリラ豪雨 #新宿 pic.twitter.com/BloxT3Ztcq
品川駅の山手線雨えぐすぎてバグってしまったwww— りか (@de_vilchan16) August 21, 2024
洗車かよ pic.twitter.com/bT7HqdiGCn
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