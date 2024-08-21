快訊／東京入夜降下暴雨多處淹水　地鐵車站驚見「激流＋瀑布」

▲日本東京21日晚間降下暴雨災情慘重，多處地鐵車站大淹水。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

日本東京在當地時間21日晚間6點（台灣時間5點）起降下暴雨，氣象廳偵測到在港區附近，短短一小時就下了100毫釐雨量，目前東京多個地鐵、捷運車站也紛紛出現大淹水情況，讓許多東京民眾哀號。

東京民眾紛紛轉傳地鐵淹水狀況，包括新宿站、國立競技場站、山手線等，紛紛出現「站內大瀑布」、「洗車」等誇張淹水場景，引來許多日本網友討論。

另外NHK報導也指出，東京都內的古川與渉谷川有河水氾濫的可能，呼籲民眾注意，當局也發布「氾濫危險情報」。另外東京都也針對品川區，發布土石流災害警戒情報。



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