　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【瑪法達星座運勢】天秤座　08.21~08.27

圖文／鏡週刊

時憂時喜，轉機可期。命星先與戰星角衝、再與天王星呈吉相的這段期間，正式轉進年度氣場最弱的「蓄勢待發期」。要有心理準備，即便不主動開戰，也難以避免被捲入一場戰役。過程中還要提防無良對手的抹黑造謠與欺瞞詐騙。本週上半段事業地雷叢生、舉步維艱，下半段漸入佳境、很快會贏回公道。財運有驚喜。愛情是身處幸福臨界邊緣。

憂歡同步　面對現實

熱季稍見消退，時序轉進處暑，「處女座之月」8月22日登場的本週，脫離上週的「八月星兆轟炸」區，可說喜中有憂、憂中有喜。最壞的情形已過，未來將從谷底觸底反彈。不能掉以輕心的是，「水逆」進入最後一週倒數，會在本週末結束，零星的小型危機仍在背景。處女座之月的大環境氛圍，將從獅子月的狂野張揚，轉向理性低調與實事求是。看山又是山。

[廣告]請繼續往下閱讀...

五大星象事件有：

8月21日：「歲星／土星角衝」（先苦後甘）*8／16～24；「金星／火星角衝」（衝動惹禍）*8／21～24
8月22日：太陽進駐處女座（回歸理性）
8月23日：「水星／火星六合」（有勇有謀）*8／23～24
8月26日：「金星／天王星三合」（有利變化）*8／26～27

星象訊號從上週動盪巔峰回落正常值的本週，兩大星座主軸為：「水逆」結束與「處女座之月」崛起。就星象角度解讀，這意味著「狂飆八月」的結束，且兩者都同樣指向一個頭腦較不發燒、世局較不動盪，理性抬頭、回歸現實的時段。前半段仍艱辛，後半段自8月26日之後，將陸續出現驚喜。

值得一提的是，對個人或社會影響較深遠的年度最大星兆之一：「歲星／土星角衝」，將在本週8月24日結束。近幾週來兩星相剋期間，常上演悲劇轉喜劇，喜劇變悲劇的荒謬戲碼。挫折、悲屈或無力感將隨星兆退場，而出現戲劇轉圜。有遲來的正義與征服困境的獎賞。

財經方面，「水逆」將在本週完結，烏龍效應逐步歸零。潛在大型財經災難出現的機率也大幅滑落。不過，零星財星訊號卻呈多空交戰的局面。好消息與壞消息同框交雜、福禍難辨。一方人的佳音，可能是另一方人的惡夢。市場財經情緒將漸漸回歸基本面，投資人宜注意因應。

就個別星座而言，本週重量級大警訊閃退，「水逆」也僅剩最後一哩。儘管正向星兆訊號頻率與強度都很小，但至少貢獻若干希望微光。運勢排名重新洗牌，最旺星落在剛出爐的處女座。命星坐擁金星、太陽雙力助攻，又有命星與戰星的吉兆庇蔭，有復出江湖、重拾犀利之兆。從副駕座回到主駕位置，重溫掌舵的感覺，真好。近期也有重組團隊、重拾壯志的計畫，利考運、加盟與婚配。

排名第二的是水瓶座。命星與金星形成的吉相，捎來及時佳音、捷報，大大緩解了上週的險峻危機，轉憂為喜、破涕轉笑可期；好運第三是雙魚座。近期進入個人中長期的成長蛻變或生涯轉型，由裡到外徹底改變，有麻雀變鳳凰的驚人進化。

值得安慰的是，本週「水逆」最後一週，且並無其他重大星座厄相，災難效應大幅退燒。與上週相較，絕大數星座都落在運勢有好有壞、憂歡同步，並無運勢乖張、一路背到底的痛苦星。

星座排行

  1. 處女座：旭日初昇、攻城掠地、境隨心轉、氣場最強
  2. 水瓶座：轉危為安、恭逢其時、因禍得福、進步最多
  3. 雙魚座：名師高徒、華麗變身、如虎添翼、變化最大
  4. 獅子座：拋磚引玉、供不應求、加倍奉還、財運最奇
  • 愛情運：★★★☆
  • 金錢運：★★★
  • 事業運：★★★
  • ★★★★★為滿分，☆為0.5分


更多鏡週刊報導
【瑪法達星座運勢】天蠍座　08.21~08.27
【瑪法達星座運勢】射手座　08.21~08.27
【瑪法達星座運勢】魔羯座　08.21~08.27

ET快訊
快訊／光電貪污案　鄉長3人羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／珊珊今晨生成恐變中颱　雨最多時間曝

史上最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」　網一片和諧：請慢過

國蛋演出遭襲臀喊告！兇手被揪出曾參加《大嘻哈》　主辦方證實了

許光漢入伍！爆成功嶺長官下「3大禁令」

不是開電扇！台電曝「1秘訣」讓熱氣加速OUT　大減冷氣耗電量

新莊思源夜市攤販涉「私賣50種中國零食」！最高恐被罰300萬

黃牛哭出來！「吉伊卡哇悠遊卡」炒到1500元　官方開無限量預購

明「處暑」5生肖走好運！屬猴正偏財運強、第一名身邊有貴人

明「處暑」！3星座財運大爆發　這類人「有意外之財」快買彩券

別再猜了！出現這8個徵兆代表他／她偷偷對你有感覺

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

許光漢當兵了！軍方證實「已報到」　兵期曝光「受訓21天＋服替代役1年」

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗…見弟弟最後一面

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

八軍團戰術輪車自撞路樹！內部畫面流出打臉　天兵低頭摸整路

惹火孫鵬狄鶯？拳王韓森道歉　不滿遭帶風向嗆孫安佐擂台見

虎斑貓聽爸聲音秒跑門前　喵叫迎接下班：你回來了

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

快訊／珊珊今晨生成恐變中颱　雨最多時間曝

史上最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」　網一片和諧：請慢過

國蛋演出遭襲臀喊告！兇手被揪出曾參加《大嘻哈》　主辦方證實了

許光漢入伍！爆成功嶺長官下「3大禁令」

不是開電扇！台電曝「1秘訣」讓熱氣加速OUT　大減冷氣耗電量

新莊思源夜市攤販涉「私賣50種中國零食」！最高恐被罰300萬

黃牛哭出來！「吉伊卡哇悠遊卡」炒到1500元　官方開無限量預購

明「處暑」5生肖走好運！屬猴正偏財運強、第一名身邊有貴人

明「處暑」！3星座財運大爆發　這類人「有意外之財」快買彩券

別再猜了！出現這8個徵兆代表他／她偷偷對你有感覺

快訊／珊珊今晨生成恐變中颱　雨最多時間曝

台詞惹哭網友！韓劇《媽媽朋友的兒子》：為什麼我總是要當你的驕傲 ？

老闆娘遭榨汁機「過肩摔」！升空360度翻轉砸地　外套絞入險扭斷手

史上最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」　網一片和諧：請慢過

「英國比爾蓋茲」遺體找到了　與18歲女兒卡床墊中

快訊／台南東區驚傳車禍婦人受困卡在車輪下　南消搶救脫困送醫

髮量少已成全民煩惱！「6個方法」改善落髮問題

林宜瑾涉詐助理費！南檢深夜訊問「5人交保、12人請回」

100萬元的球鞋長這樣！TASAKI x ASICS讓珍珠更潮　柯佳嬿愛《鏈鋸人》項鍊

國蛋演出遭襲臀喊告！兇手被揪出曾參加《大嘻哈》　主辦方證實了

馬來熊麻麻教育小孩熊！　媽咪：再吵就賞你一巴掌

生活熱門新聞

「吉伊卡哇悠遊卡」炒到1500元　官方讓黃牛哭出來

思源夜市攤販涉私賣中國零食！最高恐被罰300萬

「女童赤裸雙腳」被爸媽帶去車站乞討！原因曝光

許光漢入伍！爆成功嶺長官下3禁令

赴日買Dyson吹風機「回台灣不能用」！原因曝

台電曝1秘訣　減少冷氣耗電量

IG限動「1功能」回覆變公開！他當場社死超崩潰

別再猜了！出現這8個徵兆代表他／她偷偷對你有感覺

明「處暑」！3星座財運大爆發

史上最正三寶！她險釀車禍道歉融化眾人

林郁婷接1代言！粉絲驚喜哭：沒人比妳適合

恐有「珊珊」颱風　估最快明晚生成

女兒繼承60張台積電！　「繳不出500萬遺產稅」專家提1解方

收150元現金沒檢查！外送員事後一看賺翻

更多熱門

相關新聞

【瑪法達星座運勢】處女座　08.21~08.27

【瑪法達星座運勢】處女座　08.21~08.27

時運亨通，峰迴路轉。登上「本月之星」寶座的這段期間，先有金星和太陽入駐命宮，繼有命星與戰星的吉兆助陣，將大幅沖淡近月的「水逆」沮喪，迎向陽光普照、豁然開朗的樂觀前景。不只若干好運不求自來，氣場變強的此時，也常有非常之舉，自己創造機會、做自己的貴人。關鍵在於，行動。近期將領受事業計畫出師告捷、旗開得勝的喜悅，無論就前瞻性、突破性或看好度都在高點。事業經營掌握趨勢、與時俱進，有高昇跡象。金星在戶招財，吸引力法則發酵。愛情是筆直奔向幸福。

【瑪法達星座運勢】獅子座　08.21~08.27

【瑪法達星座運勢】獅子座　08.21~08.27

【瑪法達星座運勢】巨蟹座　08.21~08.27

【瑪法達星座運勢】巨蟹座　08.21~08.27

【瑪法達星座運勢】雙子座　08.21~08.27

【瑪法達星座運勢】雙子座　08.21~08.27

【瑪法達星座運勢】金牛座　08.21~08.27

【瑪法達星座運勢】金牛座　08.21~08.27

關鍵字：

鏡週刊瑪法達星座運勢天秤座

讀者迴響

熱門新聞

「吉伊卡哇悠遊卡」炒到1500元　官方讓黃牛哭出來

脂肪肝沒了！她靠「戒吃1早餐」　半年佛系剷肉7公斤

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗

鋼琴家直播…他酸「笑你不敢」被轟到關臉書

快訊／確定取消！肯伊威斯特台灣場掰了　官方深夜證實

2026世界棒球經典賽分組出爐！

鋼琴家後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

彰化光電貪污　鄉長3人羈押禁見

思源夜市攤販涉私賣中國零食！最高恐被罰300萬

「女童赤裸雙腳」被爸媽帶去車站乞討！原因曝光

最新／肯爺不來台灣　主辦回應：發生不可預期因素

92萬股東注意！新光金、台新金明宣布大事　暫停交易

母親男友要少女「18歲前雙修」伸狼爪

台灣「無人機重鎮」不是台積電！　美國採購團9月來台

東京暴雨！澀谷街頭「馬力歐賽車」全濕

更多

最夯影音

更多

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

許光漢當兵了！軍方證實「已報到」　兵期曝光「受訓21天＋服替代役1年」

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗…見弟弟最後一面

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面