進口五金藏毒獲不起訴脫身　貨運業者拖欠罰鍰190萬裝窮被管收

記者黃哲民／台北報導

北市1名經營航空貨運承攬業務的沈姓男子，2014年因違反《海關緝私條例》、公司被罰鍰328萬餘元卻置之不理，經移送行政執行署台北分署強制執行，發現他密集提領轉帳公司資金至少467萬元藏匿，沈男昨（20日）到案仍喊窮拒付，台北分署聲請台北地院管收沈男獲准。

▲承攬航空貨運業務的沈姓男子（中），喊窮拖欠《海關緝私條例》罰鍰190多萬元，被行政執行署台北分署聲請法官裁定管收獲准。（圖／行政執行署台北分署提供）

據悉，沈男2014年3月間，委託第三人向財政部關務署台北關申報進口五金軸承，卻被查獲暗藏毒品甲基安非他命，沈男因無證據顯示參與走私，刑案獲不起訴處分，但台北關認為沈男的公司有過失、導致實到貨物與申報內容不符，2018年依《海關緝私條例》，裁罰以貨物價格1倍計算的罰鍰共328萬餘元。

▲承攬航空貨運業務的沈姓男子（中），喊窮拖欠《海關緝私條例》罰鍰190多萬元，被行政執行署台北分署聲請法官裁定管收獲准。（圖／行政執行署台北分署提供）

沈男不理會，2021年被移送台北分署強制執行，陸續扣得沈男公司存款，剩下190萬餘元待催繳，台北分署調閱金流詳細比對，發現沈男在公司挨罰後，隨即將公司高額存款以轉帳或提現方式，密集轉存到自己與妻子帳戶，還有一部分流入1名林姓員工的戶頭。

台北分署查出，光是單筆逾30萬元的金流，就有10筆共467萬餘元，遠高於罰鍰總額，台北分署循線找到林姓員工求證，確認沈男利用員工帳戶藏匿公司資金、以免被強制執行。

▲承攬航空貨運業務的沈姓男子（左），喊窮拖欠《海關緝私條例》罰鍰190多萬元，被行政執行署台北分署聲請法官裁定管收獲准。（圖／行政執行署台北分署提供）

台北分署蒐證沈男已構成「有履行義務能力卻故意未履行」等管收事由，昨通知他到案說明，沈男推稱公司的錢都是老婆在管，他沒錢所以無法提出還款計畫或辦理分期付款，台北分署留置沈男聲請管收，法官開庭時勸諭沈男先提出相當金額頭期款，以免被管收。

沈男仍喊窮說籌不出錢，法官認定沈男確有隱匿、處分公司財產情形，且顯有履行能力卻始終無積極清償意願，已無其他適當執行手段，裁准沈男管收、為期3個月，台北分署隨即解送沈男到管收所，繼續勸他還清罰鍰，沈男的公司已停業。