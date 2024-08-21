明「處暑」5生肖走好運！屬猴正偏財運強、第一名身邊有貴人

文／命理老師 邱彥龍

周四（8／22）處暑，代表暑氣將逐漸退去，進入季節交替，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，有5個生肖，也會在處暑期間運勢轉換，漸走好運。屬羊者會遇貴人提拔跟照顧；屬馬的人要懂得順勢而為，會有更好的未來；屬蛇者近期會有偏財運跟戀愛運，且快樂指數提升；屬猴的人正偏財皆走運；屬雞者這段期間會有一種幸運感，正偏財同樣走旺運。

▲處暑節氣。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（8／22～9／7）運勢最強5生肖，分別是：

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Top5 ：雞



屬雞的朋友在這段期間正偏財運皆旺，能擁有不錯的收入，工作上會有某種幸運，但也容易有口角風波或者感情上的紛擾，好好做好自己，別被口舌是非影響就好。

Top4 ：猴



屬猴的朋友在這段期間想外出走走會是一件好事，多看多聽多走，會有很好的視野跟高度，正偏財運強，只要掌控好趨勢，能擁有很好的未來。

Top3 ：蛇



屬蛇的朋友在這段期間建議把心思放在事業工作上，因為工作會讓你得到快樂與成就，未來能有大財運，近期的話則是有偏財運與戀愛的機會，盡情享樂或把心思放在小孩身上都能讓你快樂加倍，但最近要謹慎使用荷包，才不會覺得有點後悔。

Top2：馬



屬馬的朋友建議這段期間多讀書，增加自己的知識與學識，精神層面能提升不少，且要記住，凡是出現在生命中的事都不是壞事，都是老天要讓你成長的過程，轉念改變自己、順應大勢而為，未來會更好。

Top1：羊



屬羊的朋友在這段期間不要給自己過大的壓力，但改掉拖延的毛病跟固執的個性就會帶來好運。最近第六感『鈔能力』很強，憑直覺前進會擁有不錯的收穫，千萬別被自己給阻礙了，也就是別辜負了貴人的提拔與照顧。

▲節氣進入「處暑」，氣溫上要開始增減衣物。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



節氣進入「處暑」，不但氣溫上要開始增減衣物，鬼月也將要在這個節氣中結束了。國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，大鬼門會在國曆9月3日0點00分關閉，小鬼門會在國曆9月8日0點00分關閉，而在大鬼門跟小鬼門關的前後三天，人的情緒會比較不穩定，容易被陰邪影響，建議可以點檀香、沉香、降真香去陰邪，或者用艾草加鹽、米、以陰陽水淨身（先倒入熱水再倒入生冷水），增加自我磁場保護力。

邱彥龍老師提點，這段期間儘量謙卑低調，可隨身準備小甜點分享給親朋好友與家人，並多說好話，可以幫忙解掉人災，另外可多穿搭米黃色、米白色、土黃色跟咖啡色的服飾，攜帶『方型或長方形』的幸運物，配戴硃砂，都能逢凶化吉，大事化小、小事化無，且增加財運跟貴人運。

由於處暑期間最旺的星分別是金星、木星跟海王星，邱彥龍老師表示，這意味著特別有利於活動行銷、婚慶、五金業、娛樂、繪畫、音樂、玩具業、淡海漁產業、船務業、運輸業、飲食飲料業、化學產業、油業、酒業、宗教玄學、靈性業、司法界、金融保險證券業等18種行業。此外水瓶、金牛、天秤、射手、雙魚等5個星座，這段期間容易跟著社會環境去精進自己而獲得助力，且會受到無形磁場的指引往正確的道路前行，能同時擁有財運、享樂跟學習經驗等好運。

邱彥龍 老師

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師