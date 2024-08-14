鯊魚狠咬！美高中正妹滿身血被救起「右腿沒了」　母見傷口尖叫

▲鯊魚示意圖，與本文無關。（圖／CFP）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國科羅拉多州一名15歲少女安娜貝爾（Annabelle Carlson），日前跟家人去位於中美洲的貝里斯（Belize）度假，卻在潛水時被鯊魚襲擊，導致她失去了右腿。

據《New York Post》報導，15歲的安娜貝爾6日早上，跟家人一起到宏都拉斯灣半月島（Half Moon Caye, Gulf of Honduras）附近的燈塔礁潛水。

沒想到，安娜貝爾脫下潛水裝備跳入水中游泳時，竟被一隻鯊魚攻擊，雖然她奮力抵抗，但仍受了重傷，在潛水公司的幫忙下才脫離鯊魚的追擊，被送往醫院治療。

安娜貝爾的媽媽表示，女兒的手跟腿被咬掉一部分，當下看起來奄奄一息，「我一看到她腿上的傷口就被嚇得叫出來」。

安娜貝爾經過此事件後失去了右腿，且需要很長一段時間的復健，目前已有募資網站開啟募資頁面幫忙，目前為25萬美元（約808萬元新台幣）。此外，募資網站資料顯示，安娜貝爾目前已回到美國進行治療及復健，截至上周五已募得9.8萬美元（約317萬元新台幣）。