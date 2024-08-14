鯊魚狠咬！美高中正妹滿身血被救起「右腿沒了」　母見傷口尖叫

▲鯊魚示意圖，與本文無關。（圖／CFP）
記者鄒鎮宇／綜合報導
美國科羅拉多州一名15歲少女安娜貝爾（Annabelle Carlson），日前跟家人去位於中美洲的貝里斯（Belize）度假，卻在潛水時被鯊魚襲擊，導致她失去了右腿。
據《New York Post》報導，15歲的安娜貝爾6日早上，跟家人一起到宏都拉斯灣半月島（Half Moon Caye, Gulf of Honduras）附近的燈塔礁潛水。
沒想到，安娜貝爾脫下潛水裝備跳入水中游泳時，竟被一隻鯊魚攻擊，雖然她奮力抵抗，但仍受了重傷，在潛水公司的幫忙下才脫離鯊魚的追擊，被送往醫院治療。
安娜貝爾的媽媽表示，女兒的手跟腿被咬掉一部分，當下看起來奄奄一息，「我一看到她腿上的傷口就被嚇得叫出來」。
安娜貝爾經過此事件後失去了右腿，且需要很長一段時間的復健，目前已有募資網站開啟募資頁面幫忙，目前為25萬美元（約808萬元新台幣）。此外，募資網站資料顯示，安娜貝爾目前已回到美國進行治療及復健，截至上周五已募得9.8萬美元（約317萬元新台幣）。
????????????| Adolescente pierde una pierna en un inusual ataque de tiburón en Belice— Carlos alberto Pedeaña villeras (@PedeanaCarlos) August 11, 2024
Annabelle Carlson, de 15 años, estaba en una excursión de buceo cerca del cayo Halfmoon en el golfo de Honduras. Según una página de GoFundMe creada por un amigo de la familia, el accidente . pic.twitter.com/5KBggVBH0y
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