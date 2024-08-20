15歲少女沒錢繳電信費「上網找贊助」　房仲男嘿咻3次...這下慘了

▲15歲少女沒錢繳電信費上網找「贊助」。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄從事房仲的王姓男子，在網路上認識15歲的少女小莉（化名），得知小莉沒錢繳7、8000元電信費，竟約出小莉到摩鐵滾床單，嚐到甜頭的王男後來又陸續找了小莉兩次，還趁機拍下私密影像。東窗事發後，王雖辯稱沒有違反小莉意願，但法院審理後，仍依違反兒童及少年性剝削防制條例判他徒刑2年10月。全案還可上訴。

判決指出，王男是透過網路交友軟體結識小莉，後來在聊天時得知小莉連7、8000元的電信費都繳不出來，於是提議要「贊助」她，王男在2022年11月17日約小莉到摩鐵激戰，事後也如約付錢。

嚐到甜頭後，王男食髓知味，又在同年11月26日和隔年1月5日，兩度找小莉去汽車旅館「休息」，其中一次還給了小莉5000元，而王男還拍下兩人的私密影像來留念。

後來小莉報警提告，王男坦承和小莉「嘿咻」過3次，但都沒有違反小莉的意願，拍攝私密影片小莉也都知情，但仍被違反兒童及少年性剝削防制條例、妨害秘密等罪移送、起訴。

法院審理時，法官檢視兩人的私密影片，雖認定影片並不是偷拍，但認為王男不顧小莉正處於身心與人格發展的重要階段，對於性與身體之自主能力及判斷能力均尚未成熟，竟為滿足個人慾望和小莉性交易，並拍攝性影像，影響她身心發展及對兩性關係之價值觀甚鉅，犯罪動機與手段實不可取，因此依違反兒童及少年性剝削防制條例判處徒刑2年10月，全案可上訴。