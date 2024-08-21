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【廣編】恆隆行年度會員盛事　光織島2024登島新視界帶你重新探索自己

恆隆行年度會員盛事-光織島2024登島新視界（圖／恆隆行提供）

▲hengstyle 光織島 x 全台唯一雜誌博物館boven。

【廣編特輯】

圖、文／恆隆行提供

隨著夏日的降臨，迎來恆隆行第二年的會員限定盛事，2024將與你攜手踏上一段光織島的奇幻旅程，以璀璨的光芒描繪生活的亮點。光織島Sparkle Island，以「登島新視界」為題，將以不同形態體驗，融合藝術與感官，帶領每一個你，用不同型態的視角，看見另一個自己，探索身上另外的能量。

光織島2024登島新視界，首場矚目秀以「對視-男子漢的療癒系料理對決」創新與療癒交織的精采掀開序幕，「識界-在微醺中，用書寫看見自己」則由「寫字的人」品牌主理人徐經綸及SSI 國際唎酒師與愛上日本酒負責人陳慧引領進入品飲清酒與書法現代藝術交錯的生活藝術體驗；「破框-隨興的冒險藝術」藝術家ASERK艾色客帶著你，用噴漆讓不完美的商品x Corkcicle，重新賦予個性生命；以及期間限定線上選品店「給你的生活指南」與Boven Café快閃選品體驗。

光織島活動期間，Boven Cafe亦開放體驗風格選品、選香，提供boven x hengstyle限定餐點， 現場並有「9個藏在h背後的數字秘辛」，以貼文和限動分享參與活動的感動並設公開、@hengstyle.hlh、#我在光織島，就有機會抽到VERMICULAR的IH琺瑯鑄鐵鍋！抽獎結果將於九月底公布於恆隆行官網https://www.hengstyle.com。

歡迎進入恆隆行hengstyle會員行列，讓生活大於想像
活動報名網址: https://www.hengstyle.com/events/sparkleisland/
活動日期：8/24～8/31 線上線下同步展開
參加條件：願意找尋另一個自我的你

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