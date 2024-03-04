【廣編】Crash Baggage登陸台灣　「Handle without Care」自在旅行盡情隨心

▲以標誌性的凹痕設計為特色的義大利設計師風格時尚行李箱品牌「Crash Baggage」登陸台灣。

圖、文／恆隆行提供

恆隆行全新代理義大利設計師風格時尚行李箱品牌「Crash Baggage」登陸台灣，為旅行行家帶來更豐富的絢麗顏色和多種款式，重新定義自在旅行哲學。3月起陸續於恆隆行直營通路販售中。

Crash Baggage撞擊行李箱以標誌性的凹痕設計為特色，宣告「Handle without Care」的信念，設計針對最容易撞凹的邊角，考慮力學及美感的平衡，預先製造出完美的凹痕。旅行中再也不用擔心行李箱被刮花，或是被行李搬運人員摔到凹陷，增加的痕跡都自然成為獨一無二設計的一部分，記錄著個人獨一無二的美好旅遊回憶。

多個產品線及新色，簡單俐落又十分搶眼，充滿隨興的哲學美。行李箱也配備了360°旋轉滾輪、 穩定的人體工學拉桿、TSA美國海關安全鎖以及多個收納配件，時髦外型兼具強大功能，是時尚風格旅行家的最佳選擇！



立即前往Crash Baggage官方網站或指定百貨專櫃，體驗義大利時尚行李箱的魅力！

恆隆行線上購物：https://shop.hengstyle.com/page/CrashBaggage

歡迎前往特定專櫃體驗：台北三創、台中中友、台南南紡、高雄巨蛋、高雄義享天地