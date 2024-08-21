藝人雲林二監義演...傳遞社會溫情　撫慰收容人心靈

▲演藝明星孟飛擔任中華明星公益體育協會會長，昨日率領藝人及社會各界愛心人士至雲林第二監獄辦理工藝關懷巡迴表演。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

中華明星公益體育協會於昨（20）日前往法務部矯正署雲林第二監獄，舉辦了一場公益關懷義演活動。此次活動旨在關懷及支持監獄中的收容人，透過豐富多彩的節目，傳遞社會溫情，使收容人能改過遷善，適應社會生活。

演藝明星孟飛擔任中華明星公益體育協會會長，率領藝人及社會各界愛心人士至矯正機關辦理工藝關懷巡迴表演。昨日由林秀芳、鮑正芳、盧靚、彭井祥、林玉紫、林薇、馮啟絜、王元照等藝人演出，由執行特助曹雅婷聯繫規劃，展現台灣藝人對於公益活動的熱心支持與參與。

主持人胡鴻達與藝人和現場收容人互動歌舞，音控伴奏下二胡女神馮啟絜即興演出，獲得全場熱烈迴響，魔術師王元照的魔術表演幽默逗趣等，藝人們在節目中勉勵收容人悔悟過往立定更生新方向，並祝福大家早日順利返家。這些節目不僅展示了演出者的才華，也讓在場的收容人感受到外界的關愛與支持。

義演活動不僅展現了明星藝人的公益精神，也呼籲了更多社會人士關心和支持矯正事業。雲林第二監獄副典獄長杜讚勳特致贈感謝狀予中華明星公益體育協會，對此次公益演出及熱心表示由衷感謝，希冀藉由社會公益慈善連結及支持力量，引導收容人回歸社會後重新出發的信心。

▲雲林第二監獄副典獄長杜讚勳特致贈感謝狀予中華明星公益體育協會，對此次公益演出及熱心表示由衷感謝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）