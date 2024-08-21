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沒看錯！桃捷綠線17站名揭曉　G03叫「巧克力站」原因曝光

▲▼桃捷綠線主線段17座車站名稱已經確定。（圖／翻攝自桃園市政府）
▲桃捷綠線主線段17座車站名稱已經確定。（圖／翻攝自桃園市政府）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園市政府第一條自辦興建的「捷運綠線」工程正持續進行，為了配合2026年捷運綠線北段7站通車，主線段17座車站名稱已經確定，其中最令人矚目的就是G03「巧克力站」，在命名投票時，G03「巧克力站」以得票率48%，大勝第二名「麻園站」(22%)。這個十分另類的站名，主要是因為該站鄰近巧克力街，街上還有著名觀光工廠「77巧克力共和國」。

據了解，八德區的巧克力街，起初並不是一條路，是食品公司2011年成立「巧克力共和國觀光工廠」時出錢鋪路，因此被命名為巧克力街，而G03站因為靠近巧克力街，被市民透過票選命名為巧克力站。

桃園市政府捷運工程局日前舉辦「捷運綠線」主線段車站命名活動，獲得許多民眾與軌道迷的參與；在完成命名後，車站多了歷史意義、地方辨識性及地標顯著性，象徵傳承、繁榮、進步的軌道建設。另外，捷運工程局為配合未來桃園捷運路網環狀營運的規劃，故藉由這次車站命名的契機，一併調整車站編號。

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捷運工程局指出，17座車站名稱依序為：G01「建德興豐站（八德國小）」、G02「仁德公園站」、G03「巧克力站」、G04「大湳站」、G05「小大湳站」、G06「陽明運動公園站（陽明高中）」、G07「桃園車站」、G08「景福宮站」、G09「中正力行站（桃園夜市）」、G10「中正大興站」、G11「藝文特區站（展演中心）」、G12「蘆興埤站」、G13「南竹中正北站（河底）」、G14（原編號G13a）「蘆竹中正北站」、G15（原編號G14）「水尾站」、G15a（原編號G31）「菓林站」、G15b（原編號G32）「坑口站」，另G02站前新闢道路尚未完工及命名，故名稱暫命名為「仁德公園站」，後續再以新闢道路命名之。

▲▼桃捷綠線主線段17座車站名稱已經確定。（圖／翻攝自桃園市政府）

捷運工程局局長劉慶豐表示，這次捷運綠線主線的命名作業，透過命名活動及區公所的協助下，已充分收集到民眾及地方意見，並依據相關作業要點規定，邀集文獻文化學者專家、相關機關及地方代表等召開會議，審慎地逐一討論各站名稱，每一座車站名稱十足展現出桃園的歷史文化、自然地貌與區域發展，這些車站不僅是交通網路中的一點，更將成為桃園城市記憶的一部分。

▲▼桃捷綠線主線段17座車站名稱已經確定。（圖／翻攝自桃園市政府）

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