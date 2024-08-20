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桃園淨零生活節8／24風禾公園登場　當天購買淨零市集產品抽大獎

▲桃園淨零生活節8/24風禾公園登場

▲桃園淨零生活節8/24風禾公園登場。（資料照／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市環保局20日表示，「桃園淨零生活節」將於8月24日上午9點至下午5點在桃園區風禾公園舉辦，有熱鬧的「淨零特色市集」外，還有「靈魂沙發」及「閃閃閃閃」樂團在「淨零音樂會」中演出，同時當天購買淨零市集產品就有機會獲得iPad Air或Dyson空氣清淨機等大獎，在親子同歡享受盛夏精彩的同時也能認識淨零永續新生活。

▲桃園淨零生活節8/24風禾公園登場

「桃園淨零生活節」除了淨零音樂會與分享會節目外，同時舉辦淨零特色市集，市集囊括生活七大面向(食、衣、住、行、育、樂、購)減碳概念，有積極推動食物轉型的「家樂福」綠色環保商品、秉持環境永續精神的「中華汽車」展售電動車、從環保教育出發的「台灣玩具圖書館協會」回收整理二手玩具與再生產品展示及玩具拆解教室的手作課程，以及本著讓更多永續選擇在生活中發芽的「一寸鮮」健康蔬菜等眾多品牌參與，讓民眾可以認識生活中有哪些環保與碳足跡產品，藉此推動綠色消費理念。

▲桃園淨零生活節8/24風禾公園登場

活動現場將全面不使用一次性餐具及塑膠製品，歡迎參加民眾攜帶自己的環保餐具容器，服務台提供二手購物紙袋，展示攤位也提供環保餐具租借服務。希望藉由本次活動的示範，逐步影響商家及民眾消費行為，鼓勵市民共同努力，減少碳足跡，實現淨零排放目標。

市府環保局表示，活動當天購買綠色、永續的產品消費滿500元即可獲得ZERO永續抽獎券，有機會獲得iPad Air或Dyson空氣清淨機等大獎。除了靜態攤位，只要在「淨零承諾手印牆」留下手印，合影打卡，就可以兌換限量小禮物，大朋友小朋友還可以相約在水池溜滑梯沁涼消暑。

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