HBL前球員2度酒駕被逮　大頭貼遭北市府公布

▲台北市酒（毒）駕及拒測累犯第55次公告，第4位為前HBL球星。（圖／台北市交通局裁決所提供）

記者袁茵／台北報導

台北市交通事件裁決所21日公布第55次公告酒（毒）駕累犯名單，計有酒駕累犯2次23名，酒駕累犯3次2名，酒駕累犯4次1名，酒駕累犯5次1名，毒駕累犯2次1名，合計28名，台北市累計已公布1270人次；其中有一位酒駕2次的累犯張邵竣，為兩度拿下HBL總冠軍的前球星。

裁決所提醒民眾，現行法規只要有酒駕違規行為，除了高額罰鍰還會吊扣駕照（機車1年，汽車2年）、警方當場吊扣牌照2年及代保管車輛，建議民眾不要心存僥倖；因而肇事致人重傷或死亡，得依規定没入該車輛；罰鍰逾期未繳納者，依法移送辦理強制執行；酒測值達0.25mg/L以上即涉公共危險罪，警方依規定移送司法機關辧理。

酒駕累犯2次23名：高家康(萬大路，酒測值0.50)、華偉森(成功路二段，酒測值0.58)、余采津(永春街，酒測值0.54)、張邵竣(環河南路一段，酒測值0.21)、王親賢(中正路，酒測值0.47)、洪宇振(環河南一段，酒測值0.69)、陳宥璇(民權西路，酒測值0.17)、林旻毅(鄭州路，酒測值0.30)、楊柏忠(重慶南路一段，酒測值0.15)、林士翔(環河北路一段，酒測值0.25)、顏訓強(延平南路，酒測值0.25)、游鈞智(辛亥路四段，酒測值0.35)、周哲宏(市民大道二段，酒測值0.30)、史孫菓(華中橋，酒測值0.42)、戴勝哲(華中橋，酒測值0.28)、吳銘輝(成功路二段，酒測值0.20)、邱幸澤(市民大道五段，酒測值0.19)、吳志豪(重慶北路三段，酒測值0.47)、范丞智(安康路，酒測值0.19)、李晴韋(東園街，酒測值0.21)、陳模(辛亥路六段，酒測值0.23)、陳正賢(忠孝東路三段，酒測值0.94)、楊秀峯(堤外便道/市民-桂林，酒測值0.16)。

酒駕累犯3次2名：何萬壽(石牌路一段，酒測值0.27)、覃文正(木栅路五段與信義快速道路往北，酒測值0.22)。

酒駕累犯4次1名：高中雄(重慶北路四段，酒測值0.18)。

酒駕累犯5次1名：周聰德(民生西路，酒測值1.05)。

毒駕累犯2次1名：林秝安(環河南二段)。

本次酒駕累犯次數最高為周聰德，累犯5次，分別在外縣市遭舉發3次，在臺北市舉發2次並當場扣車，5次均因酒駕超標0.25以上移送法辦，其汽機車駕照均已註銷。本次公告名單中23件已結案，2件辦理分期繳納，餘3件未結案者均全數移送強制執行，移送金額30萬元。