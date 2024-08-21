「農易送」物流新模式啟動　買農漁產品「今天下單明天宅配到家」

▲農業部與OKmart物流系統推出「農易送EXPRESS」全國農產物流網。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農業部今宣布啟動「農易送EXPRESS」全國農產物流新模式，結合OKmart物流系統，串連各縣市200家農漁會與超商通路，提供1200個服務據點，讓農漁產品快速宅配到家，消費者今天下單、明天就可取貨，運輸費用可降低3成以上，並強化冷鏈物流減少物流損耗，將成為國內最大的線上農產市集，預估可帶動農漁會與農民收益2成。

農業部今舉行「農易送EXPRESS」全國農產物流網啟動記者會，宣布與OKmart物流系統合作，結合全台各地區農漁會，共同打造農產物流新模式。

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農業部長陳駿季表示，每逢佳節送禮，物流運輸爆量，農產品往往最弱勢，經常排到最後才運輸，農漁產鮮度難免受到影響與耗損，透過整合超商物流系統與各地農漁會，打造全新的農產物流模式，試營運近4個月，已接到2萬多筆訂單，顯見系統獲得肯定，預期可帶動農漁民收益2成以上。

農業部輔導司長陳俊言表示，國內342家農漁會遍布全台，普遍設有農民直銷站、農特展中心等服務據點，但各自單打獨鬥，各地農民或小農生產的農漁產品，也多以宅配運送，不僅運費偏高，在盛產期間或年節檔期，物流配送能量也受到限制。農業部建構全台農漁會物流網路，串連地區型農會轉型為全國性服務據點，建立農漁會專屬物流網路。

陳俊言指出，「農易送EXPRESS」採異業合作模式，媒合全國各地農漁會，結合OKmart現有物流系統，目前已有204家農漁會完成簽約；另結合OKmart超商門市據點，提供消費者寄取件及繳費代收的服務功能，小農也可透過OK Express寄送其農產品，預估農民寄送漁產品的物流運輸費用可降低3成以上。

陳俊言說明，為方便消費者選購，已輔導全國13家農漁會共同組成「農創電商」平台，未來農漁會可在「農創電商」上架產品，消費者只要上網輕鬆下單，即可透過OKmart物流系統配送到農漁會、超商門市或宅配到家。

