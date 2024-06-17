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不用領免運券了！OKmart獨家合作蝦皮　每天「免運吃到飽」爽買

▲▼OKmart攜手蝦皮推獨家「免運吃到飽」。（圖／OKmart提供）

▲OKmart自即日起攜手蝦皮購物推出獨家「免運吃到飽」活動，單筆消費最低49元起即享免運。（圖／OKmart提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

「網購」已成為現代人的日常生活，無論何時何地，只要動動手指就能輕鬆購物，而網購時的「運費」往往是許多消費者考量的因素，OKmart自即日起就與蝦皮購物合作，獨家推出「免運吃到飽」活動，不需領免運券，天天都可享免運好康，單筆消費最低滿49元即可享OKmart超取免運。

自2021年開始，OKmart就與台灣消費者使用率最高的網購平台「蝦皮購物」合作，雙方持續推出獨家網購服務，像是2023年的雙向寄件服務，今年2月更有寄取件重量升級服務，突破業界5公斤寄取限制，只有在OKmart能寄取蝦皮包裹達10公斤，方便民眾購買小家電、輕家具、厚棉被等商品。

而OKmart重磅宣布，消費者網購不用再擔心運費了，即日起攜手蝦皮購物推出獨家「免運吃到飽」，完全不用領免運券，只要在蝦皮購物單筆結帳滿199元，每天都可享OKmart超取免運，每逢周三與周六更划算，只要結帳滿99元即可享免運；若碰到「品牌日－月月盛典」更好買，例如6月18日、7月7日、8月8日、9月9日、10月10日、11月11日、12月12日等，只要在蝦皮購物單筆結帳滿49元，同樣免使用免運券，即可享OKmart取貨免運。

▲▼OKmart攜手蝦皮推獨家「免運吃到飽」。（圖／OKmart提供）

▲OKmartx蝦皮購物「免運吃到飽」即日起登場，真的不用領免運券，消費滿額就免運。

明天就是年中最盛大的618購物節了，OKmart也加碼在6月18日00:00～23:59祭出2大好康，第1重於蝦皮購物下單不限低消，選擇OKmart取貨享「大杯莊園級拿鐵」單杯折20元；第2重於蝦皮購物下單並選OKmart取件，結帳再輸入優惠碼「OKAPP618」，消費滿299元現折30元，數量有限贈完為止；另外，即日起至6月30日止再加碼第3重優惠，凡蝦皮新用戶下單，結帳輸入優惠碼「OK6MART」，消費滿101元現折100元。

7-11今（17）日則有最後一天取貨好康活動，今天至7-11取貨時「報會員電話」或「刷會員條碼」就送「5元購物抵用券」，可直接刷讀紙本小白單進行折抵，會員也可選擇存入OPENPOINT APP，數量有限送完為止，兌換時間至6月23日。

▲▼ 7-11首創「包裹寄取代收服務」、限時送5元購物金。（圖／7-11提供）

▲7-11今（17）日還有最後一天取貨好康活動，凡於7-11門市取貨時「報會員電話」或「刷會員條碼」就送5元購物金。

另外，為服務更多鄉鎮居民，7-11自今年起針對交通不便距離門市路途較遠的地區，首創「包裹寄取代收服務」，連結在地居民生活中心的雜貨店或教會，透過「交貨便」、「黑貓宅急便」提供在地居民於鄰近的雜貨店或教會即可進行交寄與領取包裹，目前已於花東地區的指定商家或教會提供服務，解決偏遠交通不便的物流問題。

▲▼ 7-11首創「包裹寄取代收服務」、限時送5元購物金。（圖／7-11提供）

▲7-11首創「包裹寄取代收服務」，於偏遠鄉鎮的雜貨店或教會提供交寄與領取包裹的服務。

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