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社會 社會焦點 保障人權

小王偷吃人妻賠25萬！賠完「又跟她同居」甜蜜進出　慘綠人夫怒告

▲▼ 外遇，偷吃，劈腿，小三，婚外情。（圖／AI繪圖/Moonshot）

▲男子與妻子結婚多年，卻2度遭到對方戴綠帽。（圖／AI繪圖／Moonshot）

記者柯振中／綜合報導

一名男子阿德（化名）與妻子小雪（化名）結婚多年，怎料卻2度被戴綠帽，且都是同一男子阿翔（化名）所為。原先雙方已經以25萬元調解成功，如今阿德不再留情面，將小雪、阿翔雙雙告上法院，台中地院也判2人須賠50萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿德與小雪2015年間結婚，婚後育有1名小孩，不過小雪後來與阿翔發展出婚外情，2人2020年間數度相約見面、發生性行為，阿德抓包以後，氣得將阿翔給告上法院。阿德與阿翔事後以25萬元達成調解，豈料阿翔還是沒有學乖，還是會開車去小雪位在基隆的住處過夜，行為相當親密。

▲護理師返家驚見老公偷吃閨蜜。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲阿翔賠完錢以後還是會去找小雪，甚至跟小雪在台中同居。（示意圖／免費圖庫Pexels）

後來阿翔、小雪變本加厲，2022年開始在台中同居，不但會一起外出約會、共進晚餐，還一起逛百貨公司、添購家庭用品，出雙入對的模樣甜蜜至極，就連旁人都以為2人是伴侶。

社區保全原先以為阿翔、小雪是情侶或夫妻關係，直到後來才知小雪竟是有夫之婦，阿翔則是幫人戴綠帽的小王。而阿德連續遭戴綠帽，這次也終於心死，將阿翔、小雪一併告上法院，求償200萬元。

對此，阿翔則辯稱，自己跟小雪是正常的朋友關係，會一起外出購物，是因為小雪沒有賣場會員卡，所以他才會陪同前往，雙方並無超越男女間正常社交往來分際的行為。

渣男,戀人,接吻,約會,男女,戀愛,偷吃,出軌（圖／取自免費圖庫pexels）

▲阿翔賠完錢以後還是會去找小雪，甚至跟小雪在台中同居。（示意圖／免費圖庫Pexels）

小雪則是供稱，因為有居住、接送孩子等需求，所以簽約承租了房子及車位，並且向阿翔借車以便接送，會一起逛賣場也是因為會員卡的關係，2人僅是朋友，請求法官駁回求償。

不過，台中地院法官審理後認為，從保全的說法，以及各方證據來看，阿翔、小雪的說法不足採信，衡量雙方的社會、經濟地位後，判2人須賠償50萬元。

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