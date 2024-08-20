李孟諺外遇陸配10年　擔任交長期間「不申請隨扈隨身」

▲交通部長李孟諺傳出與中國籍陸配發生婚外情。（圖／翻攝PTT）

記者李姿慧／台北報導

交通部長李孟諺遭爆與陸配發生長達10年婚外情，黯然下台，事後傳出李孟諺因發現自己遭跟拍斷了地下情，女方不願放手導致婚外情曝光。據了解，李孟諺上任後並未申請隨扈，成為近年來罕見沒有隨扈隨身的交通部長。

李孟諺老家位新北中和區，妻子目前在主計單位任職，婚外情對象傳出是一名來自中國福建的離婚陸配，該女子居住新北永和區價值3千萬元的樺福水悅社區，也是樺福建設老闆、遠航董座張綱維推動的建案。

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而李孟諺上任交通部長前曾與涉及掏空遠航案的張綱維委任律師碰面，私下密會卻遭爆料引發爭議，傳出李孟諺事後發覺自己遭跟拍後，決心斷了這段地下情，女方不願放手希望挽回未果，導致這段婚外情曝光。

據了解，李孟諺接任交通部長後，並未申請請派隨扈，成為近年來罕見沒有隨扈隨身的交通部長，不過李孟諺上下班仍由交通部司機接送。

不過有熟識李孟諺人士則表示，李孟諺做事重視效率，決策明快，沒有架子，為人親和，講話也很風趣，上任後為了盡快熟悉業務，早上8點就會召開晨會，討論重要輿情。且李孟諺個性低調，不喜歡麻煩別人，有一次到桃園機場視察，為了避免影響旅客，也指示減少陪同人員。