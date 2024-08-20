斜槓搞博弈網站！小吃店老闆5年撈3100萬　存款八位數還買透天厝

▲越南「天天樂」網路賭博網站。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

刑事局中打偵辦博弈洗錢案，查出越南籍新住民阮氏夫婦，平時經營小吃店及美容店，背地竟從事地下匯兌與越南「天天樂」簽賭站，賭客多為在台移工，才5年銀行存款就有1400多萬元、還買了一棟市值1700萬元的新建透天厝，警方去年底收網逮補阮等9人。檢方訊後命阮男5萬元交保、洪姓共犯10萬元交保，其餘人請回。全案預計近日偵結。

據查，越南「天天樂」網路賭博網站，玩法類似台彩「今彩539」，選號從0號至99號，每天開獎，中獎分成2星、3星、4星，賭客下注注碼最低10元、上限1萬元（新台幣），中2星可獲10倍獎金，3星40倍，4星100倍，許多在台移工樂此不疲。

刑事局中打一隊去年接獲線報，指越南籍阮氏夫婦（丈夫37歲、妻子38歲），以小吃店及美容店為掩護，同時經營地下匯兌、簽賭網站，經查，阮氏夫婦來台多年，已取得本國身分證，約5年前透過洪姓女子（27歲）與地下匯兌接觸，進而從事不法。

全案報請嘉義地檢署指揮偵辦，查出阮氏夫婦在這5年內，不僅銀行有1400萬餘元存款，更買了一棟才新建2年的市值1700萬元透天厝，專案小組去年10月、11月在嘉義市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、高雄市等地，執行數波查緝行動，查獲阮等9人到案。

警方依銀行法、洗錢防制法、賭博罪將9人移送嘉義地檢署，檢方訊後命阮男以5萬元交保，洪女10萬元交保，其餘人請回，阮氏夫妻的不法所得也被法定裁定扣押。