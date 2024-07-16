確定了！盧秀燕7／22-31出訪美西　「鐵人行程」狂趕10城市

▲台中市長盧秀燕宣布將於7/22-31出訪美國，一周內要狂趕10城市，堪稱鐵人行程。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

被視為國民黨下屆熱門總統人選的台中市長盧秀燕今天宣布，預計在7月22日到31日出訪美國，這將是她擔任市長5點多來首次到美國的公務行程。盧秀燕也公布其行程，堪稱「鐵人行程」，扣掉搭機往返時間，要在7、8天內連趕10個城市；此外，盧秀燕也提到將到美西拜訪台商，包括繼光香香雞、85度C以及喫茶三千等，消息傳出業者都相當驚喜，表示還沒收到通知。

盧秀燕表示，台中光在美國就有16個姊妹市以及2個友好城市，這次出訪美國有四大目的，包括拜訪姊妹市，增進彼此情誼、探視台中在海外打拼的台商，包括繼光香香雞 85度C、喫茶三千等。

盧秀燕也提到，美國西岸是全球尖端科技的重鎮，也會前往參訪，在第一線掌握全球尖端趨勢，至於會參訪那些科技公司？盧秀燕則微笑表示，詳細內容市府會再公布。

這次隨行出訪團隊人數不多，局處首長包括外交官出身的副市長黃國榮、秘書處長謝佳蓁、還有媒體人出身的新聞局長欒治誼以及數位治理局長林谷隆，團隊迷你但行程很滿，除了參訪行程之外，據悉，海外僑胞已經安排多場晚宴，盧秀燕也會盡量參加，回應僑胞朋友的熱情。