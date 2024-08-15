交通部推機車學習駕駛證「考照前先上路訓練」　明年擴大補助

▲機車駕訓班將可核發機車學習駕駛證，考照前就可上實際道路訓練。（資料圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李姿慧／台北報導

現行機車駕訓到實際道路訓練，得等考上駕照後才能受訓，交通部公告修正《道路交通安全規則》，機車駕訓班將可核發機車學習駕駛證，未考取駕照前就可上實際道路訓練。公路局表示，後續將與駕訓業者協商，預計明年起可增加道路訓練時數，現行補助1200元學費也將增加補助金額。

交通部公告修正《道路交通安全規則》第57條及58條規定，配合機車駕駛訓練新增實際道路駕訓需要，增訂核發機車學習駕駛證規定。

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交通部公共運輸及監理司長林福山表示，過往機車沒有學習駕駛證，未考取機車駕照前，不能騎車上路在實際道路訓練，現行透過政府補助安全訓練，在民眾考取機車駕照後再到實際道路駕訓，未來核發機車學習駕駛證後，將可比照汽車考照前就到實際道路駕駛訓練，相關課程將可納入機車駕訓班課程中。

公路局則表示，目前機車考照前，民眾可自主報名機車駕訓班，政府補助1300元駕訓費，若民眾考取機車駕照後，還可上道路安全駕駛訓練，針對安駕訓練政府再補助1200元，未來有機車學習駕駛證後，民眾還沒考取駕照前就可先經道路訓練，申請學習駕駛證參加道路訓練不用體能測驗。

▲明年起到機車駕訓班上道路訓練課程，補助擬增加。（示意圖／南投縣政府提供）

公路局指出，後續將與機車駕訓班業者研商課程規劃，未來駕訓班課程除了場內訓練時數會增加外，場外道路訓練時數也將增加，會比現行安駕訓練3個小時更多，此外，道路訓練時間和路線也要跟道路主管機關申請，未來民眾考照前參加道路訓練，因應機車道路訓練時數增加，補助學費也會評估增加，預計明年上路。

根據統計，公路局去年推出考取駕照後的道路安全駕駛訓練，全台14家駕訓班參加，今年已有38家都加入安駕訓練，公路局表示，未來推出機車學習駕駛證後，能有越來越多業者參與，希望北中南東都有駕訓班加入機車道路訓練學習駕駛證計畫，師資也會再集訓。