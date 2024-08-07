凱米重創69處公路　最後1路段「台29線達卡努瓦」今通車了

▲台20線南橫公路明霸克露橋河床便道通車畫面。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風重創全台69處公路，公路局已陸續搶通，最後1處公路災阻路段台29線4.5K達卡努瓦路段，今（7日）上午7時也搶通開放通行。台20線南橫公路明霸克露橋路段搶通便道昨起管制通行。

強颱凱米在7月22日至28日挾帶強風、豪雨侵台，總雨量超過1900mm，颱風期間重創台7甲線中橫公路宜蘭支線、台8線中橫公路、台9線蘇花公路、台18線阿里山公路、台20線南橫公路、台29線等公路，造成公路災阻共計69處，公路局已陸續搶通。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公路局今宣布，經現場同仁投入搶災工作，最後1處公路災阻路段台29線4.5K達卡努瓦路段，已於今天上午7時開放通行。

此外，台9線蘇花公路和仁至崇德路段，日前多處邊坡坍方及土石流災情造成公路阻斷無法通行，包括台9線161.1K~161.3K路段邊坡坍方超過2萬立方公尺、162.7K處邊坡坍方約4千立方公尺、163.3K處邊坡坍方1.2萬立方公尺、164.2~164.5k路段邊坡坍方超過1萬立方公尺，總計約4.6萬立方公尺坍方，公路局表示，日前經動員407人次、車輛163輛及機具142台搶修，已於7月30日下午5時搶通。

▲台9線蘇花公路匯德隧道通車畫面。（圖／公路局提供）

另台20線南橫公路明霸克露橋路段嚴重受損阻斷，公路局表示，南區養護工程分局為紓解當地居民基本民生、農產品運輸及緊急醫療需求，於既有鋼便橋下游處構築河床涵管便道，於8月6日7點先行提供當地民眾維生通行，共計66車次經由保全管制通行，當地民眾也揮手向施工團隊人員加油打氣。