　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

偽造車牌「評估加重徒刑罰金」　受害者可免繳規費換牌

▲▼刑事局中打逮捕12名犯嫌、18面假車牌，包括全台最大偽造車牌接單主嫌。（圖／警方提供，下同）

▲近期偽造車牌猖獗，警方透過AI科技輔助巡防。（資料圖／警方提供）

記者李姿慧／台北報導

近期偽造車牌案件增多，公路局將35起網路平台銷售資料移送警方調查，並呼籲平台業者自律外，也請法務部評估加重偽造車牌有期徒刑或罰金，並建立疑似使用偽造車牌「灰名單」，分析出沒熱點加強路檢並通報。另針對受害民眾補救措施出爐，未來可持報案證明免繳規費換牌。

為打擊偽造車牌，除執法人員持續取締外，亦涉及偽造車牌販售源頭、聯合稽查、處罰力度等面向，公路局日前邀集數位發展部、法務部、經濟部、內政部警政署、高速公路局等機關，研商跨機關合作查緝機制。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公路局表示，日前已多次請業者公告相關法律責任並自主下架，目前蝦皮購物及YAHOO拍賣已配合辦理，另已將35起網路平台販售資訊，移請警政署以幫助行使偽造特種文書罪偵辦中，並持續主動追蹤相關偽造商品。

日前公路局邀各單位研商跨機關合作查緝，公路局說明，這次會議已協請數位發展部再轉知網路平台業者及公會自律，要求業者回報處理情形，從源頭阻斷不法管道，籲請民眾切勿於網路平台等管道購買偽造號牌懸掛使用，以免違反行政罰及刑法。另請法務部再評估修正刑法偽造特種文書罪徒刑或併科高額罰金之規定。

▲▼沙鹿男子積欠罰款未繳，網購偽造車牌上路，才開車月餘就被逮捕。（圖／警方提供，下同）

▲日前有民眾積欠罰款未繳，網購偽造車牌上路，才開車月餘就被逮捕。（資料圖／警方提供）

公路局表示，為強力掃蕩不法行為，警政署已將偽造車牌列為專案查緝計畫，且利用AI科技輔助巡防，已取締多起偽造車牌移送法辦；公路局亦將建立疑似使用偽造車牌「灰名單」，針對特定車輛進行熱點分析、加強路檢聯稽，透過相關聯合通報機制查緝，如使用偽造車牌停於道路者，除開單、移送外，汽車並可當場移置保管。

公路局強調，號牌型式、顏色及編號皆由交通部定之，為行車之許可憑證，由汽車所有人向公路監理機關申請登記，若不是向公路監理機關申領之號牌皆屬無效憑證。使用偽造號牌行駛道路，使用者將可罰10,800元，另製造、販售、使用者，將違反刑法第212條、216條行使、偽造變造特種文書罪論處，民眾切勿以身試法。

針對號牌遭偽造之受害民眾，公路局表示，目前正研擬補救措施，未來民眾可持報案證明至監理機關，免繳規費換牌。 現行號牌已有數道防偽措施，另公路局已再研擬數道防偽機制，遏止不法。

ET快訊
快訊／新北1死2傷驚悚車禍畫面曝！女騎士壓輪下亡
台積電宣布砸171.4億！　買群創南科四廠
雨襲全台防豪雨　中南部「下到發紫」時段曝
ETtoday連3年獲社會光明面新聞獎肯定　「死刑　刑？不行
釀1死2傷嗆：重判就簽安樂死　「德東飆車王」賠錢換輕判
5.7地震「台北超有感」　氣象署曝原因
「雅芳」在美申請破產！　台灣總公司火速發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

自由行住宿加碼「每月補助千元」延11月底　振興花蓮推一來再來

偽造車牌「評估加重徒刑罰金」　受害者可免繳規費換牌

普渡隨便拜晚上秒出事！妹子嚇傻道歉重拜：不要不信邪

SMILE Pro 2.0全飛秒近視雷射　升級AI導航三大全新功能讓視力精準再升級

雨襲全台防豪雨　中南部「下到發紫」時段曝

5.7地震「台北超有感」　氣象署曝原因：震波盆地振盪+高樓效應

27分鐘內連4震　公路局啟動道路巡查「非必要勿入山區」

雲林虎尾高中雙星閃耀　2人錄取台大醫學系創紀錄

地震影響「台鐵4路段降速慢行」　高鐵正常營運

天菜男耳機「卡一堆耳垢」暈船妹清醒了！一票共鳴：真的不行

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

統神被酸跟黃子佼是兄弟怒了　蹦闆線上反嗆：那為啥我是89

三振舞跳一半「請警察借過」　網友見慈妹大膽舉動笑翻XD

女同志向父母正面談出櫃　爸暖回：只要妳健康快樂

孫鵬要兒子「看《角頭》學倫理」　王陽明破億送手錶..他：帶孫安佐遊街！

女友開口「問你一個問題」他求生欲強狂輸出笑翻網

自由行住宿加碼「每月補助千元」延11月底　振興花蓮推一來再來

偽造車牌「評估加重徒刑罰金」　受害者可免繳規費換牌

普渡隨便拜晚上秒出事！妹子嚇傻道歉重拜：不要不信邪

SMILE Pro 2.0全飛秒近視雷射　升級AI導航三大全新功能讓視力精準再升級

雨襲全台防豪雨　中南部「下到發紫」時段曝

5.7地震「台北超有感」　氣象署曝原因：震波盆地振盪+高樓效應

27分鐘內連4震　公路局啟動道路巡查「非必要勿入山區」

雲林虎尾高中雙星閃耀　2人錄取台大醫學系創紀錄

地震影響「台鐵4路段降速慢行」　高鐵正常營運

天菜男耳機「卡一堆耳垢」暈船妹清醒了！一票共鳴：真的不行

林襄超大尺度寫真照曝光！　「傲人上圍全看光」日本發行銷售一空

短今外出暴雨「遇善心路人幫撐傘」！　陪過馬路感動喊：原地戀愛

快訊／瑞芳1死2傷畫面曝！轎車衝對向撞2機車　女騎士壓輪下亡

台積電砸171.4億　買群創南科四廠

自由行住宿加碼「每月補助千元」延11月底　振興花蓮推一來再來

地震當下蹲廁所ING…亮哲嚇壞「終於懂多無助」！　眾人同感

吳姍儒同框吳宗憲慶生！　燦笑捧臉甜喊：永遠的小女孩

雪鐵龍宣布退出澳洲市場！「今年1-6月僅賣87輛」比法拉利還少

偽造車牌「評估加重徒刑罰金」　受害者可免繳規費換牌

首次上學沒有媽媽陪！　劉亮佐見女兒說掰掰表情：最甜蜜也最揪心

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

生活熱門新聞

孫安佐遭毆打畫面曝光！被打巴掌教訓「臉超臭」

快訊／17:06東部地震　全台超有感

快訊／17:06宜蘭近海規模5.7「極淺層地震」　最大震度5弱

機車行師傅驚見「女斷頭」　 以為分屍案嚇逃跑

他挖出張國煒「1句嗆酸民」　網：唯一不被討厭富二代

快訊／地牛翻身！　台北超有感

鬼月住飯店　資深飯店經理人：「路沖房」絕對不住

快訊／發生有感地震！台北明顯搖晃

快訊／雨彈來了！19縣市大雨特報　下到晚上

女患者確診「鐵氟龍流感」！疾管署回應

高風險駕駛「換發1到6年短期駕照」10／31上路　7.3萬人受影響

手搖杯封膜驚見統戰標語　店家回應了

百年美妝品牌「雅芳」在美申請破產！　台灣總公司火速發聲了

天有異相？深夜「4雲龍月前衝天」奇景曝光

更多熱門

相關新聞

27分鐘內連4震　公路局啟動道路巡查「非必要勿入山區」

27分鐘內連4震　公路局啟動道路巡查「非必要勿入山區」

今天(15日)傍晚5時06分宜蘭縣近海發生芮氏規模5.7地震，且27分鐘內連4震，公路局表示，目前北區和東區都已派員巡查，若有災情將儘速公布，呼籲用路人非必要勿進入山區道路。

交通部推機車學習駕駛證「考照前先上路訓練」　明年擴大補助

交通部推機車學習駕駛證「考照前先上路訓練」　明年擴大補助

國道客運9月起再調漲　3路線「最多貴11元」

國道客運9月起再調漲　3路線「最多貴11元」

網路詐騙廣告要小心　台東警與行員合力攔阻詐騙

網路詐騙廣告要小心　台東警與行員合力攔阻詐騙

陸女多次辱罵中國隊選手教練…遭刑拘

陸女多次辱罵中國隊選手教練…遭刑拘

關鍵字：

偽造車牌公路局網路銷售徒刑罰金加重灰名單稽查換牌

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了

快訊／曾之喬懷孕了！

百年美妝品牌「雅芳」申請破產！

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

孫安佐遭毆打畫面曝光！被打巴掌教訓「臉超臭」

獨／孫安佐「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

前陪練員逆風爆料　「克莉芙就是男的」

新生代狠角色淪槍下魂！「鴨頭」街頭遭狙殺

快訊／17:06東部地震　全台超有感

快訊／17:06宜蘭近海規模5.7「極淺層地震」　最大震度5弱

受邀拳賽當評審太白目　孫安佐挨打影片曝

柯96萬素食費真相　竟是會計師沒按清除鍵

獨／拳王反擊孫安佐　「台中燒打雞」還原全貌

機車行師傅驚見「女斷頭」　 以為分屍案嚇逃跑

男公園野戰女高中生　商議「內射價」5000元

更多

最夯影音

更多

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面