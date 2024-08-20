花東鐵路雙軌工程拚2028年4月完工　缺工嚴峻成最大挑戰

▲台鐵花東推動雙軌化，不過卻面臨缺工考驗。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

花東鐵路雙軌電氣化工程如火如荼展開，全長162.5公里，4區間已展開施工，預計2028年4月完工，現行單軌每小時單向僅能通行2到3列車，屆時將可增加班次，不過鐵道局坦言，現在遇到最大問題就是缺工，人力出現招募不足情況。

花東鐵路雙軌電氣化計畫路線範圍北起花蓮站、南至知本站間，全長162.5公里，計畫內容主要將該路段內長約112.6公里單軌路線進行雙軌化工程，全線分為6個區段，鐵道局表示，其中4個區段包括光復-瑞穗、三民-玉里、關山-山里、台東-知本等，已陸續展開橋梁、路線段施工，軌道及系統機電也接續進場，目前邁入計畫全面推展階段，總經費約456.27億元，預計2028年4月完工。

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不過鐵道局表示，該計畫目前遇到最大困難就是缺工，編制上原有117人，現在才88人，且平均年齡約50歲，另外人員招募上，報到率也僅有25%，考上者選擇不前往花東任職，另也有人剛報到不久就透過管道調回北部或中部，連廠商人力也出現招募不足的情況，為東部前瞻計畫的一大挑戰，目前正在爭取薪資待遇調整，盼能吸引和留住人才，並將持續督導施工廠商，在有限資源下全力以赴克服萬難。

花東鐵路雙軌電氣化計畫也將兼顧環境永續及生態保育列為重點工作，鐵道局表示，該計畫配合行政院農業部林業及自然保育署花蓮分署推動「國土保育綠色網絡建置計畫」，採「以自然為本解決方案」概念，在花蓮溪溪流保育軸帶內的大農大富平地森林園區，將原來僅180公尺的加濃濃溪橋延長並增設多孔箱涵，打造出寬達1065公尺的生態廊道，提供中央山脈與海岸山脈間陸域動物通行。

另為即時監測生態變化，除林業及自然保育署原所設置之6部紅外線自動照相機外，再增設6部監測相機，持續共同觀察生態變化狀況；施工中亦將導入各種友善措施及完工後的綠覆補償。