馬斯克回應川普入閣邀約！X上喊「願意服務」　網看圖笑瘋：有亮點

▲川普表示願意邀馬斯克入閣,而馬斯克也回應「我願意服務」。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

美國共和黨總統候選人川普19日承諾,如果他在11月的總統選舉中擊敗副總統賀錦麗,那他將邀請特斯拉執行長馬斯克入閣或在其政府中擔任顧問。消息傳出數小時後,馬斯克也迅速給出了回應。

據路透社報導,原本是民主黨支持者的馬斯克,上個月在美國總統競選中公開支持共和黨的川普。8月19日,川普受訪時被記者問到是否有意將馬斯克延攬入閣。對此,他表示,「馬斯克是一個很聰明的人,我當然會,如果他願意的話。」

川普進一步指出,若他當選,很可能會採取措施改變財政部規定,取消目前提供的7500美元減稅方案,「我還沒做出最後決定。我是電動車的粉絲,但也是油車、油電混合車的粉絲,就看接下來的狀況吧。」

I am willing to serve pic.twitter.com/BJhGbcA2e0