馬斯克回應川普入閣邀約！X上喊「願意服務」　網看圖笑瘋：有亮點

▲川普表示願意邀馬斯克入閣，而馬斯克也回應「我願意服務」。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國共和黨總統候選人川普19日承諾，如果他在11月的總統選舉中擊敗副總統賀錦麗，那他將邀請特斯拉執行長馬斯克入閣或在其政府中擔任顧問。消息傳出數小時後，馬斯克也迅速給出了回應。

據路透社報導，原本是民主黨支持者的馬斯克，上個月在美國總統競選中公開支持共和黨的川普。8月19日，川普受訪時被記者問到是否有意將馬斯克延攬入閣。對此，他表示，「馬斯克是一個很聰明的人，我當然會，如果他願意的話。」

川普進一步指出，若他當選，很可能會採取措施改變財政部規定，取消目前提供的7500美元減稅方案，「我還沒做出最後決定。我是電動車的粉絲，但也是油車、油電混合車的粉絲，就看接下來的狀況吧。」

I am willing to serve pic.twitter.com/BJhGbcA2e0 — Elon Musk (@elonmusk) August 20, 2024

消息傳出後，馬斯克19日在旗下社群平台X放出一張疑似是由人工智慧（AI）製圖的照片，並寫道「我願意服務」。在馬斯克的圖片中，他描繪了自己西裝筆挺站在美國國旗前的模樣，而他身前的講台上則寫著「政府效率部門」（Department of Government Efficiency）。

有趣的是，圖片中「政府效率部門」的英文縮寫為「D.O.G.E.」，這和馬斯克多次發文支持後，知名度急劇上升的狗狗幣（Dogecoin）同名。馬斯克的貼文在網上曝光後，瞬間引發了網友熱議，不少人留言表示「拜託你和川普一起拯救美國」、「讓我們一起將這幅圖變成真的」。