拜登超正女兒罕見亮相！拜登上台被逼哭頻拭淚　台下黨員淚喊謝謝

記者羅翊宬／綜合報導

美國民主黨於當地時間19日晚間在芝加哥舉行全國代表大會（DNC），總統拜登上台發表長達1小時的演說。拜登女兒艾希莉（Ashley Biden）罕見獲得民主黨安排出場，並向場上介紹父親拜登，她細數過去以來父親對她的諄諄教誨，還提到罹癌病逝的大哥，拜登上台忍不住拭淚，父女相擁、畫面動容。

▲拜登43歲的女兒艾希莉出席民主黨全代會發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

根據美媒《全國公共廣播電台》（NPR），現年43歲的艾希莉是拜登和吉兒夫人之間年紀最小的子女，在費城從事社會工作的她並不涉及政治，因此長年以來遠離鎂光燈的注目，不過此次芝加哥全代會上，卻獲得民主黨邀請上台，她也因此有機會向台下黨員分享「她所看到的拜登」。

艾希莉首先提到，拜登是「令人深感崇拜的父親」，她小時經常在拜登的辦公室完成學校作業。她在演說過程中，細數童年時和父親相處的美好回憶，且她還是父親為「好朋友」，在父親身上看到謙遜的力量，從小父親就提醒她做人應懂得謙卑。

▲拜登、艾希莉父女倆在台上緊緊相擁，拜登甚至用手帕拭淚。（圖／達志影像／美聯社）

艾希莉表示，「爸爸總是告訴我，我並不比其他人更好，但也沒有人能夠比我更好。他告訴我，每一個人都應該得到公平的機會，我們不應該讓任何人落後。這就是你從一個畢生都在奮鬥、且時常被外界低估能力的戰士身上所學到的東西。當我望向父親的身影，我看見優雅、力量、謙遜，他是歷史上最重要的領導人。」

接著，艾希莉在演說中提到腦癌復發病逝的哥哥、拜登的長子博（Beau Biden），「自從博去世以後，我在手腕上刺青，上面寫著『勇氣，親愛的心』，提醒自己繼續勇往直前、重新站起，就像我父親一樣。我父親教會了我，一顆勇敢的心可以治癒一個家庭、也可以治癒一個國家，甚至是全世界。」

艾希莉提到，「儘管失去至親的傷痛『永遠不會結束』，但我知道博今晚與我們同在，他一直以來都在我們身邊！」

艾希莉在演說即將結束時，呼籲台下的民主黨員在大選中支持賀錦麗，最後介紹父親拜登上場，父女倆緊緊相擁長達10秒鐘，拜登轉過身拿起手帕擦拭眼淚，台下黨員因此被父女倆深深感動，歡呼著「謝謝喬（Joe）」。