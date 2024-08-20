　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

民主黨金主逆風警告！賀錦麗民調「沒那麼樂觀」　搖擺州競爭激烈

▲▼美國民主黨參選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）

▲民主黨金主警告，賀錦麗的民調不如外界以為的這麼樂觀，關鍵州仍可能出現激烈競爭。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國最新公開民調顯示，民主黨總統候選人賀錦麗在搖擺州領先，但支持賀錦麗的超級政治行動委員會「未來前進」（Future Forward）卻語出驚人，表示他們的內部民調並沒有公眾民調這麼樂觀，警告民主黨將在搖擺州面臨激烈競爭。

據路透社報導，在民主黨19日召開全國代表大會(DNC)之際，賀錦麗的民調聲勢前景也一片大好。她扭轉了川普在拜登退選前取得的強大優勢，而統計網站FiveThirtyEight的全國民調也顯示，賀錦麗以46.6％領先川普的43.8％，並已在多個搖擺州取得領先。

儘管如此，「未來前進」主席麥克萊恩（Chauncey McLean）19日在芝加哥大學政治研究所透露，未來前進已籌募數億美元，為賀錦麗組建大型民調操作，不料結果卻顯示，賀錦麗的數據不如外界所見的這麼樂觀，民主黨仍可能在搖擺州面臨激烈競爭。

麥克萊恩表示，拜登退選後，賀錦麗的支持者主要來自年輕的有色人種選民，為民主黨爭取到贏得內華達、亞利桑納、喬治亞等「陽光地帶」（Sunbelt）關鍵州的機會，但她未能完全重建拜登在2020年贏得選舉時依靠的非裔、西班牙裔和年輕選民聯盟。

麥克萊恩指出，民眾希望賀錦麗能提出更詳細的政策立場，以便與拜登有所區分，同時讓選民的經濟生活更為便捷。麥克萊恩也提到，這場競選仍非常激烈，尤其是在賓州、北卡，以及喬治亞州。他表示，賀錦麗必須贏得這些搖擺州中的至少一個，才能成功入主白宮。

ET快訊
獨／7女大生來台下海　各校回應了
新新併變數！中信金搶親　金管會回應了
超多人拿「2物品」擦眼鏡GG了！驗光師：聽到鏡片尖叫
經理「年薪500萬+妻領乾薪」跳槽陸企　害日商損失123億
「台灣第一AV女優」交往醫師男友5年！　男方家人求放過
17人中毒！28歲男昏迷　院方找嘸親人盼集氣
快訊／桃機又出包！　二航廈慘淪「瀑布群」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

路透：2德國軍艦正在待命　9月可能穿越台灣海峽

調3分之1兵力還不夠！白俄邊境增派飛機、防空部隊　憂遭入侵

記者命喪加薩　「PRESS」防彈背心蓋遺體

80歲阿公騎單車橫越美國圓夢　曾被槍枝對準誤闖美軍基地被拘留

二戰以來首次！立陶宛「砸354億」建軍事基地　容納4000德軍守邊疆

自民黨總裁選舉活動展開！河野太郎今拜會首相岸田　小林鷹之尋求支持

基輔狂響41次警報！烏軍擊退俄無人機、導彈襲擊　本月已經第5次

媽上班接到幼兒園電話　發現2歲兒遭「割草機輾斷右腿」崩潰

以軍尋獲6人質遺體　納坦雅胡：盡力讓所有人質回家「無論生死」

泰夫妻徹夜未歸！　一早發現「困10m深井」窒息慘死

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

【怎麼這麼晚回來？】 一回家就看到貓貓在等門 哀怨完開蹭～

李洋憂身材變形摸肚「大家督促我」　林郁婷高EQ回應川普：包容不同聲音

車開到一半車標飛走！直接到報廢廠買一塊XD

戴資穎擂台單挑林郁婷！　拳后「螃蟹拳」被反制笑翻

東豐快工人遭壓4hrs尋獲！巨量鋼筋倒塌奪命　營建商封路不給拍

路透：2德國軍艦正在待命　9月可能穿越台灣海峽

調3分之1兵力還不夠！白俄邊境增派飛機、防空部隊　憂遭入侵

記者命喪加薩　「PRESS」防彈背心蓋遺體

80歲阿公騎單車橫越美國圓夢　曾被槍枝對準誤闖美軍基地被拘留

二戰以來首次！立陶宛「砸354億」建軍事基地　容納4000德軍守邊疆

自民黨總裁選舉活動展開！河野太郎今拜會首相岸田　小林鷹之尋求支持

基輔狂響41次警報！烏軍擊退俄無人機、導彈襲擊　本月已經第5次

媽上班接到幼兒園電話　發現2歲兒遭「割草機輾斷右腿」崩潰

以軍尋獲6人質遺體　納坦雅胡：盡力讓所有人質回家「無論生死」

泰夫妻徹夜未歸！　一早發現「困10m深井」窒息慘死

快訊／下班注意「士林暴雨2小時」　雷雨轟北北桃

今年必比登家數4城市全衰退！29家掉出榜外　台北、台南最多

中捷砍人案100萬達成和解！長髮哥：給洪嫌改過自新的機會

曝李孟諺出事恐藏「2隱憂」　謝龍介酸賴清德：管不住下面的下面

無印良品「空氣沙發」在台開賣！輕巧極簡耐看又好用

路透：2德國軍艦正在待命　9月可能穿越台灣海峽

王座9／10掛牌上櫃　明起展開競拍

黃安暴走突嗆「爽用健保就是好」：本帥根本不甩你們這些垃圾！

曾是中部最大酒家！彰化鐵路醫院藏秘密餐酒館　結合光雕投影超美

步道驚「仙氣怪鳥」！疑中國外來鳥與環頸雉雜交　陽管處緊急捕捉

風雨再大都要出門　盤點颱風天快樂小狗

國際熱門新聞

即／北韓士兵「跨越分界線」投誠　南韓證實

剪刀遺失害日本機場大亂　200多航班延誤

只差1個號碼中大獎　男隔天再買同彩券中千萬

河口湖「富士山黑幕」要拆了

清潔員「拔出一根人骨」　意外發現疑屋主失蹤10年母親

「超級藍月」今年首度亮相！　NASA：距地球最近位置

Fed首度降息市場憂「賣股避風頭」　7次歷史經驗一次看

遠古海蠍身長2.74公尺　滅絕成謎團

AMD收購ZT Systems　挑戰輝達地位

大馬女師遭「裸身肢解」　只找到頭顱身體

「英國比爾蓋茲」出事！　豪華遊艇沉沒西西里島外海

英企業家地中海失蹤　遊艇遇風暴沉沒

醉男打空服員一巴掌引發大戰　飛機迫降

女醫遭多人姦殺　她爆恐怖細節：體內有150ml精液

更多熱門

相關新聞

波音787急墜50傷　美國下令檢查

波音787急墜50傷　美國下令檢查

智利南美航空（LATAM Airlines）一架波音787「夢幻客機」今年3月在空中急墜俯衝，造成約50人受傷。美國聯邦航空總署（FAA）19日表示，在接獲機長座椅會在「未接受指令」的狀態下往前移動，進而導致飛機在短時間內下降之後，下令檢查波音787飛機的駕駛座椅。

波音777X試飛「關鍵結構裂了」　立即停飛

波音777X試飛「關鍵結構裂了」　立即停飛

公布台南市長民調反擊排藍民調不合理民進黨如同見到鬼？

公布台南市長民調反擊排藍民調不合理民進黨如同見到鬼？

川普17歲孫女助選爆紅　入選名校球隊

川普17歲孫女助選爆紅　入選名校球隊

TVBS民調／新北市長選戰藍「僅1人」贏蘇巧慧　三成小草「棄昌保川」

TVBS民調／新北市長選戰藍「僅1人」贏蘇巧慧　三成小草「棄昌保川」

關鍵字：

美國北美要聞2024美國總統大選民主黨賀錦麗搖擺州未來前進Future ForwardChauncey McLean民調

讀者迴響

熱門新聞

上班族卡忠孝橋！「生意奇才」直接賣早餐

即／送醫畫面曝！彰化海龍離岸風電傷者增至14人

孫德榮要領養「19歲反骨成員」！3億遺產全給他

快訊／快改道！　忠孝橋「拖板車撞斷護欄」全線封閉

即／苗栗28歲人妻被擄原因曝　4綁匪討債全數落網

即／28歲人妻當街被擄關嘉義！警先逮1嫌逼放人

前體育主播爆AI女神李珠珢「跟台灣球隊談好了」

2公司股票恐變壁紙！交不出財報遭公告停止買賣

即／彰化海龍離岸風電CO2外洩　9人送醫

快訊／中信金搶親！　正式宣告買新光金

鋼樑砸毀忠孝橋！聯結車駕駛遭上銬移送畫面曝

即／高虹安貪污北檢提上訴　建請不要給王郁文緩刑

爸離婚淪街友　要求兒月付2萬養到掛

快訊／忠孝橋聯結車撞破護欄！驚悚瞬間曝光

高雄嬤「+9斗笠」插進汽車後保桿　超狂畫面曝光

更多

最夯影音

更多

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面