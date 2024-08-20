民主黨金主逆風警告！賀錦麗民調「沒那麼樂觀」　搖擺州競爭激烈

▲民主黨金主警告，賀錦麗的民調不如外界以為的這麼樂觀，關鍵州仍可能出現激烈競爭。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國最新公開民調顯示，民主黨總統候選人賀錦麗在搖擺州領先，但支持賀錦麗的超級政治行動委員會「未來前進」（Future Forward）卻語出驚人，表示他們的內部民調並沒有公眾民調這麼樂觀，警告民主黨將在搖擺州面臨激烈競爭。

據路透社報導，在民主黨19日召開全國代表大會(DNC)之際，賀錦麗的民調聲勢前景也一片大好。她扭轉了川普在拜登退選前取得的強大優勢，而統計網站FiveThirtyEight的全國民調也顯示，賀錦麗以46.6％領先川普的43.8％，並已在多個搖擺州取得領先。

儘管如此，「未來前進」主席麥克萊恩（Chauncey McLean）19日在芝加哥大學政治研究所透露，未來前進已籌募數億美元，為賀錦麗組建大型民調操作，不料結果卻顯示，賀錦麗的數據不如外界所見的這麼樂觀，民主黨仍可能在搖擺州面臨激烈競爭。

麥克萊恩表示，拜登退選後，賀錦麗的支持者主要來自年輕的有色人種選民，為民主黨爭取到贏得內華達、亞利桑納、喬治亞等「陽光地帶」（Sunbelt）關鍵州的機會，但她未能完全重建拜登在2020年贏得選舉時依靠的非裔、西班牙裔和年輕選民聯盟。

麥克萊恩指出，民眾希望賀錦麗能提出更詳細的政策立場，以便與拜登有所區分，同時讓選民的經濟生活更為便捷。麥克萊恩也提到，這場競選仍非常激烈，尤其是在賓州、北卡，以及喬治亞州。他表示，賀錦麗必須贏得這些搖擺州中的至少一個，才能成功入主白宮。