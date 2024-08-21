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文大短報200缺額！考分會證實「不可思議神操作」　教育部擬懲處

▲▼文化大學後門。（圖／文大提供）

▲文大爆出短報招生缺額，教育部正在調查，若屬實將扣減招生名額，並嚴懲相關人員。（圖／文大提供）

記者許敏溶／台北報導

大學分發入學上周放榜，但文化大學卻出現短報缺額狀況，恐影響考生權益。考分會今（21日）證實，首次遇到這種狀況，初步估計短報約200多個名額，原因要問文大校方。教育部則表示，已經在查處中，若學校確實違反招生規定，將依規定扣減招生名額與學校獎補助款，並嚴懲相關人員。文大表示，將逕向主管機關說明。

分發入學上周四（15日）放榜，今年共有30所私校參與招生，19所學校有缺額，其中包括文化大學等6所私校缺額總數都超過200人，文大缺額為245人。但現在卻爆出文大未如實將申請入學、繁星推薦等招生管道缺額，回流到分發入學招生，且未如實向考分會回報短少名額，影響學生升學權益。

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對於文大短報缺額一事，考分會證實確有此事，考分會表示，初步了解，文大短報約200多個名額，也是考分會首次遇到這種狀況，教育部已經介入調查。

考分會分發組主任黃信復指出，考分會都是相信學校，因為過去從來沒有學校會把招生名額藏著不釋放出來，事發後曾經詢問過文大招生單位，對方回應是根據上層指示辦理，讓他覺得很訝異，「很不可思議的神操作」，或許是為了面子，但實際狀況只有學校知道。

教育部表示，根據招聯會規定，繁星推薦及申請入學管道未足額錄取名額，學校都應回流到分發入學管道，並在考生登記志願前公布，而各大學招生事務及名額等屬重大事項，歷來都由各大學審慎辦理。

針對文大短報缺額狀況，教育部強調，目前正在查處中，若學校確有違反招生規定情況，且經查證屬實，教育部將依據專科以上學校總量發展規模與資源條件標準，扣減招生名額、調整繁星推薦及申請入學招生名額比率、扣減大學招生專業化發展計畫補助經費，以及扣減私校獎補助款等，並依法嚴懲相關人員。

文大稍早回應，「謝謝對於本校的關心，將逕向主管機關說明。」

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