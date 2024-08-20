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不尋常！腸病毒8月就竄升　克沙奇A10成主流「喉嚨痛到像火燒」

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒疫情止跌反升！疾病管制署今（20）日公布最新疫情監測，上周腸病毒就診約1.3萬人，比前一周增加近1成。疾管署副署長羅一鈞直言「不尋常」，以往暑期腸病毒疫情會脫離流行，但今年不但持續流行，且在8月份就反彈上升；觀察也發現，流行病毒從7月起轉為克沙奇A10型，其特別病徵為「急性淋巴結性咽炎」會讓喉嚨痛到像火燒，腸病毒71型疫苗無法交叉保護，提醒幼兒家長多注意。

▲▼疾管署副署長羅一鈞說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署副署長羅一鈞說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

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疾管署疫情中心副主任李家琳表示，第33周（8月11日至8月17日）門急診就診計12,727人次，較前一周（11,588人次）上升9.8%，近期就診人次呈反轉上升趨勢，處流行期，研判疫情傳播風險持續；近期實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A10型為主（佔31.6%），克沙奇A16型次之（佔26.3%），另易引起嚴重症狀之腸病毒A71型近期未檢出，D68型則為零星檢出，惟感染個案均為輕症。

今年腸病毒疫情令人意外！羅一鈞表示，暑假一般都是腸病毒解除流行的時期，但今年暑假看起來全程都是腸病毒流行。雖然先前有連續6周就診人次下降，但上周出現反彈回升，推估受到暑假期間仍然有相當多課輔、夏令營活動影響，疫情降溫沒有往常明顯；就診增加之外，病毒型別也出現轉換，接下來開學，預期腸病毒疫情會延續下去，9月中下旬達到疫情高峰。

羅一鈞進一步解釋，上半年腸病毒主要是克沙奇A16型，7月開始出克沙奇A10型已經超過A16成為主流。雖然克沙奇A型病毒對於小朋友比較不會重症，但A10型有個其他腸病毒比較不會有的特別病症－「急性淋巴結性咽炎」，這在檢查喉嚨時，會發現在俗稱小舌頭的懸雍垂部位出現白點，通常是代表有發炎、潰瘍情形，小朋友就會喉嚨痛到像在燒一樣。

羅一鈞指出，A10型也會有其他常見的腸病毒症狀，如手足口病、疱疹性咽峽炎等，今年也有2例克沙奇A10型重症，所幸都順利出院，目前尚無A10而死亡的病例。另也提醒，腸病毒71型疫苗對於克沙奇A10沒有交叉保護力，即便打過疫苗的小朋友還是要注意。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

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