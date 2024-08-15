M痘突變致死率增18倍　疾管署提升非洲7國旅遊警示

▲疾病管制署羅一鈞發言人說明WHO宣布MPOX為PHEIC議題。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

世界衛生組織今日宣布M痘疫情再次成為「國際關注公共衛生緊急事件(PHEIC)」。疾病管制署副署長羅一鈞表示，此為全球疫情最高警戒，非洲疫情以剛果民主共和國為爆發疫情中心，且流行病毒為新的Ib分支病毒株，傳播力高，致死率和先前國際流行病毒株相比增加達18倍，疾管署即起提升非洲7國旅遊疫情建議等級，提醒民眾注意。

M痘曾在2022年10月成為全球公共衛生緊急事件，那一次的警報於隔年5月解除，但今年全球M痘疫情緩升，其中非洲區自5月起疫情明顯上升，WHO於8月14日針對此波疫情召開緊急委員會，決議宣告此次疫情成立「國際關注公共衛生緊急事件(PHEIC)」，期能投入更多資源，並呼籲各國積極監測及加強警覺等防範措施。

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WHO表示，非洲疫情以剛果民主共和國為爆發疫情中心，今年報告病例數已逾15,600例，537例死亡，主要因為開始流行能快速傳播之Ib型病毒，並陸續透過人際接觸擴散至周邊國家，目前已知Ib型病毒可能主要透過性行為和家庭接觸傳播，感染者多為年輕成人和兒童。

羅一鈞說明，和先前國際間流行的第二型(IIb)病毒相比，Ib型病毒致死率可以高出18倍。世衛組織鑑於此波疫情已出現跨國傳播且致死率較高，且當地資源匱乏，無法進行系統性監測，WHO才再次宣布M痘列為PHEIC。

▲M痘疫苗，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署說明，我國M痘疫情仍繼續升溫，自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年8月14日累計確診399例病例(377例本土及22例境外移入)，其中今年累計40例(37例本土及3例境外)，目前尚未有感染M痘Ib型病毒個案，惟須留意境外移入個案造成國內傳染風險。

為提醒民眾注意，疾管署即日起將剛果民主共和國之旅遊疫情建議等級提升至「第二級：警示(Alert)」，並將該國鄰近已有疫情、或已出現Ib型病毒之國家，包括：中非共和國、剛果、蒲隆地、肯亞、盧安達、烏干達等六國，提升至「第一級：注意(Watch)」，並且適時視疫情調整。

疾管署提醒，民眾如有前往高風險國家或風險場域，應落實自我防護；接種疫苗為目前預防M痘最有效的方式，請符合接種條件的民眾，儘速完成2劑疫苗接種，以達完整保護力。

▲WHO宣布M痘疫情為國際公共衛生緊急事件，疾管署提升非洲七國旅遊疫情建議等級。（圖／疾管署提供）

為因應國際M痘疫情，疾管署也將在機場、港埠以多元方式宣導出國旅客注意國際疫情和自身防護，並積極整備國內防疫量能，執行各項衛教宣導、個案通報、檢驗與處置照護等防治措施。同時已預定於明(16)日召開民間團體座談會加強社群宣導，後續亦邀集感染症相關領域專家、傳染病防治醫療網各區指揮官等，並依專家建議研議強化M痘防治策略及調整疫苗接種對象。

目前國內已儲備足夠M痘疫苗與口服抗病毒藥物，疫苗庫存約2萬瓶，年底將再進貨1萬瓶，約可提供7-8萬人次M痘疫苗接種，另口服抗病毒藥物尚有約440人份。