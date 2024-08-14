台人赴大阪旅遊8歲女兒染腸病毒　「手口足」長滿水泡急跨海求助

▲8歲女童跟著家人到大阪旅遊染腸病毒，手部、口腔、腳及膝蓋都出現大量水泡，家長急得跨海求援。（圖／施勝桓醫師提供）



記者游瓊華／台中報導

暑假旅遊旺季，不少家長帶小孩子到日本旅行。台中市知名小兒科醫生施勝桓就接獲家長跨海求援，指全家人到大阪旅行，結果8歲女兒出現發燒、口腔潰瘍、以及手掌、腳掌、膝蓋、腹股溝都出現水泡情況，急得傳照片求助。施勝桓提醒，若小孩出現眼睛上吊、昏睡、甚至抽搐等情況，就要緊急送醫。

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▲施勝桓提醒家長，近來日本腸病毒疫情拉警報，若帶幼童前往，最好提前兩周接種疫苗。（圖／施勝桓醫師提供）



施勝桓指出，從照片上診斷，很明顯是腸病毒引起的手足口病，建議小女生多喝水，飲食以冰涼的甜食為主，長水泡的地方不要抓破，也請家長注意活動力、精神以及體力，所幸家長有準備常備藥緩解症狀，但也匆匆結束行程，返回國診治就醫。

▲日本近來腸病毒疫情拉警報。（圖／施勝桓醫師提供）



施勝桓提醒，國人熱愛服日本旅遊，不過近日日本腸病毒的疫情拉警報，一週的通報感染人數超過3.6萬，也有41個行政區發佈腸病毒警報，呼籲民眾想要前往日本，特別是有帶幼童出國的，出了勤洗手戴口罩以外，最好也能先提前兩周施打腸病毒71型的疫苗再出國，以免在國外遇到腸病毒感染，引發重症。.