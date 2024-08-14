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女患者咳到快死確診「鐵氟龍流感」！疑全台首例　疾管署回應

▲▼炒菜,不沾鍋,料理,鐵氟龍,廚房,洗碗。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲女子使用家中的不沾鍋，就會出現不舒服、胸悶等症狀。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

一名50歲的女子患有氣喘，平時症狀都相當穩定，沒想到近日突然發病，就醫後還檢查出輕微浸潤肺炎。胸腔科醫師蘇一峰詳細詢問後，認為女子疑似是感染「鐵氟龍流感」，且可能是台灣首例。

蘇一峰在臉書上分享，這名患者雖然患有氣喘，但平常情況都相當穩定，沒想到近日症狀突然發作，於是跑來就診，更是直言「咳嗽咳到要死」。蘇一峰做了X光，發現女子有輕微浸潤肺炎，但流感、新冠、黴漿菌等微生物檢查，全部都是陰性，於是他開始詳細詢問病史。

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後來蘇一峰發現，女子只要使用家中的不沾鍋，就會出現不舒服、胸悶的症狀，而出院以後更換新鍋子，症狀就此消失。因此，他推測，這可能是台灣首例「鐵氟龍流感」，不過目前不曉得去哪裡通報，政府也沒有通報窗口，「其實鐵氟龍流感這個名稱不太對，精確地名稱應該叫#鐵氟龍所引起的間質肺炎比較適合！」

對此，疾管署副署長羅一鈞表示，雖然稱為「鐵氟龍流感」，但這種症狀並非病菌、病毒而引起，是過敏引起的呼吸道疾病，不會人傳人。

▼女子更換家中的鍋具以後，症狀就沒有再出現。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼炒菜,不沾鍋,料理,鐵氟龍,廚房,洗碗。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

食藥署闢謠專區曾對不沾鍋做過科普，不沾鍋的鍋內塗有一層聚四氟乙烯（PTFE）塗料，俗稱「鐵氟龍」，這種材料具有耐高低溫（190~260℃）及耐蝕性（抗酸抗鹼）等特性，烹調時用油量較少，且食物不易沾黏、附著，也比較好清洗。

不過，該塗料中含有全氟辛酸（PFOA），這種物質加熱到327℃時，溶出的機率增加。這種物質可能造成肝臟損傷、影響內分泌系統，被國際癌症研究機構列為第2B類可能致癌物質，在動物實驗中發現的致癌性證據尚不充分，且對人體致癌性的證據有限。

食藥署提醒，購買食品容器具或包裝時，應注意產品標示內容，依據所標示材質的特性正確使用，若不沾鍋表面出現刮傷、受損或裂痕，應更換新品。使用時也要避免烹調帶硬殼海鮮或帶堅硬骨頭的食材，也要避免長時間高溫烹煮，減少食品容器具溶出的風險。

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