　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3男闖禁區釣魚不聽勸　圍毆港警還拒捕！跳海落跑下場曝

▲曾姓男子跳入海中想要躲避查緝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲曾姓男子毆警拒捕還跳入海中想要躲避查緝。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄港S19號碼頭全面禁止釣魚，今年4月有3名男子卻違規到碼頭釣魚，高雄港務警察總隊的員警發現後上前勸阻，3人竟然當場跟員警叫囂扭打，員警對空鳴槍制止，其中1名男子還跳海想要落跑，最後還是全部被逮；法院審理後，依妨害公務等罪，判3人6月到拘役50日不等徒刑，均得易科罰金。

全案發生在今年4月3日下午3點左右，曾姓（34歲）、林姓（30歲）、劉姓（49歲）3名男子來到高雄港S19碼頭釣魚，巡邏員警發現前往取締，結果3人態度惡劣，曾男更拒絕透露身分，還叫囂辱罵員警，另外2人看到這個情況，也出手阻擋員警還言語挑釁，員警被迫用辣椒水制止3人，並通報警網即刻應處。

▲曾姓男子跳入海中想要躲避查緝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲員警在3名男子身上找到毒品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

3人被噴了辣椒水後還繼續跟員警發生扭打，最後員警對空鳴槍，曾男見情況不妙，當場跳入海中企圖脫逃，港警還出動警艇追逐，曾男只好乖乖上岸。

警方調查後，在他們身上及所使用之交通工具找到毒品，全案依毒品危害防制條例、刑法妨害公務及傷害罪嫌，移送高雄地檢署偵辦、起訴。

法院審理時，3人都坦承犯行，法官依妨害公務執行罪判曾男徒刑6月，林男拘役55日，劉男拘役50日，均得易科罰金，全案可上訴。

ET快訊
砸毀忠孝橋！肇事男竟才還在實習　首載鋼樑就出事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北部25歲女師宿舍出手3天！國中生全身「草莓吻痕」媽氣炸

砸毀忠孝橋！肇事男才到職1個多月仍在實習　首載鋼樑就超載闖禍

快訊／男「摸黑躺國道」狂抬頭　駕駛急閃避、警車抵達已落跑

快訊／砸爛忠孝橋亂雙北交通　聯結車駕駛訊後限制住居

快訊／竹縣新豐鄉「萊爾富大火」！火舌噴出全面燃燒　消防急搶救

忠孝橋叫賣哥找到了！　他曝「1原因」賣起早餐還分享給這些人

減重名醫「逆轉療法」被控詐欺　劉乂鳴判刑4年10月將入監

西門町洛陽停車場旁驚見男屍　7樓墜落當場死亡...家屬淚奔認屍

快訊／鋼樑砸爛忠孝橋釀雙北交通打結　司機上銬移送新北檢

逆轉！嘉義縣議員陳文忠被控賄選　一審判當選無效二審勝訴定讞

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

聯結車撞破忠孝橋護欄　驚悚土石狂洩瞬間曝光！

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

超載10公噸！鋼樑砸毀忠孝橋　聯結車駕駛公共危險上銬移送

設計師用餐遇刺青伯要求理髮　被請飲料當回禮驚訝：反差萌

【明知故問】 扮成 #死恃 去看電影 店員問：請問要看什麼電影？XD

北部25歲女師宿舍出手3天！國中生全身「草莓吻痕」媽氣炸

砸毀忠孝橋！肇事男才到職1個多月仍在實習　首載鋼樑就超載闖禍

快訊／男「摸黑躺國道」狂抬頭　駕駛急閃避、警車抵達已落跑

快訊／砸爛忠孝橋亂雙北交通　聯結車駕駛訊後限制住居

快訊／竹縣新豐鄉「萊爾富大火」！火舌噴出全面燃燒　消防急搶救

忠孝橋叫賣哥找到了！　他曝「1原因」賣起早餐還分享給這些人

減重名醫「逆轉療法」被控詐欺　劉乂鳴判刑4年10月將入監

西門町洛陽停車場旁驚見男屍　7樓墜落當場死亡...家屬淚奔認屍

快訊／鋼樑砸爛忠孝橋釀雙北交通打結　司機上銬移送新北檢

逆轉！嘉義縣議員陳文忠被控賄選　一審判當選無效二審勝訴定讞

台北遭評「亞洲最難步行城市」　北市府回應了

抽中爽賺6萬！2檔申購今天起跑　竹陞科甜甜價誘人

偷拍狼出沒竹科！正妹工程師被跟蹤...一看嚇壞：他曾闖租屋處

經典再現！《你的名字》 隔8年全台再上映　新海誠揭靈感來源

僅此1輛！保時捷「手工訂製復古跑車」亮相　拆軟頂裝雙駝硬頂蓋

天弓三型擊殺接戰　國軍海空飛彈精準射擊

查水錶建功！包租公10套房「申報空屋」　國稅局揪漏報百萬所得

集集鐵道改善工程因天災不斷延宕...9月將開工　卓榮泰、交部會勘

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

社會熱門新聞

台鐵司機列車上嘿咻小三　她自拍「制服秀」參戰

砸毀忠孝橋！肇事男還在實習　首載鋼樑就出事

快訊／男摸黑躺國道　警車抵達已落跑

即／砸爛忠孝橋　聯結車駕駛訊後限制住居

即／竹縣新豐鄉萊爾富大火！消防12車25人搶救

上班族卡忠孝橋！「生意奇才」直接賣早餐

忠孝橋叫賣哥找到了！　他曝「1原因」賣起早餐還分享給這些人

男子西門町洛陽停車場墜7樓身亡

獨／7越南妹來台讀大學卻下海　各校回應一次看

減重名醫被控詐欺　劉乂鳴判刑4年10月將入監

即／苗栗28歲人妻被擄原因曝　4綁匪討債全數落網

25歲女師出手3天！國中生全身「草莓吻痕」媽氣炸

即／28歲人妻當街被擄關嘉義！警先逮1嫌逼放人

恐怖畫面曝！CO2白瀑布狂洩　工人逃出秒昏迷被抬走

更多熱門

相關新聞

29歲男雨天釣魚被「雷擊身亡」

29歲男雨天釣魚被「雷擊身亡」

江蘇南京一名29歲的男子19日在青龍尾釣場釣魚時，不幸遇到雷雨天氣。知情人士表示，男子不聽釣場老闆娘2次的勸阻，執意要釣魚，最終遭雷擊身亡。有網友指出，「右手臂疑似燒焦脫皮，一切等警方來做最終判定。」

解鎖蒙古、貝加爾湖　就在冬季賞絕美藍冰

解鎖蒙古、貝加爾湖　就在冬季賞絕美藍冰

恐嚇檢察官吃子彈　囂張男臉書恐嚇下場曝

恐嚇檢察官吃子彈　囂張男臉書恐嚇下場曝

即／南投10歲男童跳進池塘內溺斃　2同學目睹

即／南投10歲男童跳進池塘內溺斃　2同學目睹

全台7商港開放14區免費垂釣　吸引逾14萬人次釣魚

全台7商港開放14區免費垂釣　吸引逾14萬人次釣魚

關鍵字：

囂張男闖禁區釣魚毆港警拒捕跳海

讀者迴響

熱門新聞

股價慘跌變壁紙！華冠將永久停止買賣

他好奇「女生不介意走光嗎」　女網友給答案

台鐵司機列車上嘿咻小三　她自拍「制服秀」參戰

「台灣第一女優」交往醫師男友5年

以為兩匹馬！市場驚見2巨狗散步

她愛吃「薯條」竟得糖尿病...慘被判身障

砸毀忠孝橋！肇事男還在實習　首載鋼樑就出事

網轟「雨天收傘」　銀行貸款滿水位購屋族哀鴻遍野

步道驚仙氣怪鳥！背後藏生態危機

他爬山突「對空氣傻笑」！醫一查：要洗腎了

抄襲丟碩士！李眉蓁重讀成功畢業

快訊／男摸黑躺國道　警車抵達已落跑

八月下旬「超強運三星座」

孫安佐拳賽「孫鵬狄鶯遭影射怒了」要求：3天內給交代

即／砸爛忠孝橋　聯結車駕駛訊後限制住居

更多

最夯影音

更多

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面