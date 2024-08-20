3男闖禁區釣魚不聽勸　圍毆港警還拒捕！跳海落跑下場曝

▲曾姓男子毆警拒捕還跳入海中想要躲避查緝。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄港S19號碼頭全面禁止釣魚，今年4月有3名男子卻違規到碼頭釣魚，高雄港務警察總隊的員警發現後上前勸阻，3人竟然當場跟員警叫囂扭打，員警對空鳴槍制止，其中1名男子還跳海想要落跑，最後還是全部被逮；法院審理後，依妨害公務等罪，判3人6月到拘役50日不等徒刑，均得易科罰金。

全案發生在今年4月3日下午3點左右，曾姓（34歲）、林姓（30歲）、劉姓（49歲）3名男子來到高雄港S19碼頭釣魚，巡邏員警發現前往取締，結果3人態度惡劣，曾男更拒絕透露身分，還叫囂辱罵員警，另外2人看到這個情況，也出手阻擋員警還言語挑釁，員警被迫用辣椒水制止3人，並通報警網即刻應處。

▲員警在3名男子身上找到毒品 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

3人被噴了辣椒水後還繼續跟員警發生扭打，最後員警對空鳴槍，曾男見情況不妙，當場跳入海中企圖脫逃，港警還出動警艇追逐，曾男只好乖乖上岸。

警方調查後，在他們身上及所使用之交通工具找到毒品，全案依毒品危害防制條例、刑法妨害公務及傷害罪嫌，移送高雄地檢署偵辦、起訴。

法院審理時，3人都坦承犯行，法官依妨害公務執行罪判曾男徒刑6月，林男拘役55日，劉男拘役50日，均得易科罰金，全案可上訴。