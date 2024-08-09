全台7商港開放14區免費垂釣　吸引逾14萬人次釣魚

▲台中港北防波堤釣魚盛況。（圖／港務公司提供）

記者李姿慧／台北報導

為響應行政院「向海致敬」政策，台灣港務公司於基隆港、台中港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港及花蓮港等7個商港，開放14處垂釣區域，免費提供釣友休閒遊憩，根據統計，迄今已吸引超過14萬人次垂釣。

港務公司表示，基隆港、台中港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港及花蓮港等7個商港，已開放14處免費垂釣區域，自今(113)年起截至7月底止，垂釣進場人數達14萬餘人次，其中為應高雄地區垂釣需求，自113年5月1日起新增開放高雄港一港口北防波堤垂釣區，提供多元友善垂釣場域。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣港務公司指出，為提供垂釣區動態訊息及維護釣友垂釣安全，建置了「商港垂釣預約系統」，從事釣魚活動前，釣友可透過該系統查詢垂釣區開放情形，並預約申請垂釣。另為推廣友善釣魚活動，該系統自今年7月起新增外國人士帳號註冊及親子垂釣區線上預約等功能，方便民眾利用該系統進行線上預約申請，此外，目前也開放台中港北防波堤及花蓮港東防波堤2處親子垂釣區。

不過港務公司也提醒，目前已廣設告示牌，提醒釣友勿擅闖非開放區域及損毀商港設施或設備功能，另訂有「台灣港務股份有限公司垂釣區管理要點」，提醒釣友享受釣魚樂趣之時，也應遵守商港法等相關規定。

港務公司表示，後續也將持續檢討精進垂釣區管理機制，提供安心友善垂釣環境，以達到民眾親海、近海願景。