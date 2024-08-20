29歲男雨天釣魚被「雷擊身亡」！　釣場老闆娘曾2度勸收桿

▲29歲男子被雷擊身亡。（圖／翻攝自微博／瀟湘晨報）

記者廖翊慈／綜合報導

江蘇南京一名29歲的男子19日在青龍尾釣場釣魚時，不幸遇到雷雨天氣。知情人士表示，男子不聽釣場老闆娘2次的勸阻，執意要釣魚，最終遭雷擊身亡。有網友指出，「右手臂疑似燒焦脫皮，一切等警方來做最終判定。」

據《瀟湘晨報》報導，網友發布的影片顯示，該男子倒地不起，另一名男子在幫倒地男做心肺復甦術。影片發布者寫下，「雷雨天氣切勿釣魚！安全第一！南京八卦洲某釣場，被閃電擊中。」

▲▼該釣場的微信群組。（圖／翻攝自微博／瀟湘晨報）

相關影片的留言區中，有一則疑似被雷擊男子的家屬留言，「老闆，你推卸不了的責任，下雨天，不應該讓人家釣魚，是我姐夫的，妹妹家孩子，就這麼一個兒子，才29歲。」

一位該釣場的常客表示，男子19日釣魚時，遭雷擊身亡屬實，「昨天看到釣場的群組裡在說這個事，說是老闆娘兩次勸解讓他收桿，等不下雨再釣，後來沒勸動就發生了這個事，老闆還在群組裡發了個暫停營業，逝者安息。」該釣場老闆20日表示，不方便透露。

當地警方表示，「不方便透露，目前此事仍在處理中。」棲霞區緊急管理局工作人員則稱，「會查核相關情況。」