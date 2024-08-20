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抄襲丟碩士！李眉蓁重讀成功「再拿畢業證書」　網一看全服了

▲▼ 抄襲丟碩士！李眉蓁重讀成功「再拿畢業證書」　網全服了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲李眉蓁重讀成功，開心秀畢業證書。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

2020年高雄市長補選競選期間，國民黨候選人、高雄市議員李眉蓁被爆出碩士論文高達96%抄襲，中山大學啟動審查機制決議報請學校撤銷學位。歷經3年踏實再度進修，李眉蓁今（20）日開心宣布，終於再次拿到碩士畢業證書了，心裡很踏實！不少支持者湧入留言稱讚，「拿實力證明自己，超棒！」、「勇敢面對，孩子的榜樣」、「學歷風波裡面最正面回應的一位！」

拿到畢業證書了！李眉蓁今早在FB粉絲專頁發文報喜訊，三年踏踏實實再進修，做實驗、寫論文，今年夏天終於再次拿到碩士畢業證書了。她說，心裡很踏實，對自己三年前起身迎向的決定很高興，對所有朋友的鼓勵很感謝，對心疼並且激勵她的寶貝女兒，不再愧疚。

▲中山大學13日依行政程序在校內網頁公告註銷李眉蓁碩士學位 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲中山大學在論文風波時，依行政程序在校內網頁公告註銷李眉蓁碩士學位 。（圖／記者許宥孺翻攝）

李眉蓁在2020年高雄市長補選競選期間，身陷論文風波，遭到中山大學撤銷學位，後續決定重新回到學校進修，努力把碩士學位再讀回來。她今天寫下，「薄薄一張紙，寫的不只學位證明，我人生一段自我救贖、再見陽光的經歷，只是如今的我，可以開心看待。」

她並說，其實這三年時間內，最煎熬、最緊張、壓力最大的不是她，是正修系所的老師們。從入學開始，他們就戰戰兢兢、嚴陣以待，生怕任何偏頗疏失都會鬧出新聞，弄得她年輕時上課偷懶的毛病都被矯正過來了。論文也一再檢討修正，力求嚴謹。「必須老實說，認真讀好書，認真寫好論文是要付出很大心血的。而我，辦得到，也辦到了。」

▲▼ 抄襲丟碩士！李眉蓁重讀成功「再拿畢業證書」　網全服了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲李眉蓁重新讀回碩士學位，再拿畢業證書，網全服了。（圖／記者賴文萱翻攝）

最後，李眉蓁強調，真的很感謝學校及老師們的接納和指導，「你們為人生教育做了最美好的示範。在這個美好的夏天，她再次步出校園，沒有徬徨，只有燦爛。親愛的朋友們，恭喜我吧！這次，對所有的祝賀祝福，我以大大的開心接下。」

不少支持者也湧入留言表示，「哪裡跌倒，哪裡爬起來。很棒！勇敢面對，孩子的榜樣。」、「眉蓁議員說到做到，拿實力證明自己，超棒！」、「畢業不僅是一份學位，更是你不懈努力的象徵！」、「佩服啊，學歷風波裡面最正面回應的一位！」

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