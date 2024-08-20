美民主黨全代會登場首日　賀錦麗：永遠感謝拜登





▲美國副總統賀錦麗19日出席民主黨全代會。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國民主黨全國代表大會（DNC）19日晚間登場，副總統賀錦麗抵達現場後上台簡短發言，一開口就提到感謝總統拜登，謝謝拜登的歷史性領導、畢生為國服務，也感謝他在剩餘任期要做的一切，「我們永遠感謝」。

CNN、衛報等報導，民主黨全代會將一連4天登場，19日是第一天，賀錦麗也首度登台發表1分多鐘的演說。她說，11月的選舉會讓大家團結起來，帶著樂觀、希望與信念向前邁進，「讓我們為堅守的理念而戰，讓我們永遠記住，我們逢戰必勝」。

Thank you, @JoeBiden, for your historic leadership and for all you continue to do.



We are forever grateful. pic.twitter.com/vrQSnBVTWv — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 20, 2024

在賀錦麗發言結束走下舞台時，台下響起漫長響亮的掌聲。

拜登也即將上台發言，預計將談及美國過去3年半取得的進展，而賀錦麗是延續這一切的最佳人選。賀錦麗將於美國時間22日晚間發表正式演說。