美民主黨全代會登場首日　賀錦麗：永遠感謝拜登

▲美國副總統賀錦麗19日出席民主黨全代會。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國民主黨全國代表大會(DNC)19日晚間登場,副總統賀錦麗抵達現場後上台簡短發言,一開口就提到感謝總統拜登,謝謝拜登的歷史性領導、畢生為國服務,也感謝他在剩餘任期要做的一切,「我們永遠感謝」。

CNN、衛報等報導,民主黨全代會將一連4天登場,19日是第一天,賀錦麗也首度登台發表1分多鐘的演說。她說,11月的選舉會讓大家團結起來,帶著樂觀、希望與信念向前邁進,「讓我們為堅守的理念而戰,讓我們永遠記住,我們逢戰必勝」。

Thank you, @JoeBiden, for your historic leadership and for all you continue to do.



We are forever grateful. pic.twitter.com/vrQSnBVTWv