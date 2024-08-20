　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

開假紅單「吊扣變吊銷」助業者賺738萬黑錢　高雄警貪污罪起訴

▲▼ 高雄市警察局外觀。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市警察局外觀。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市警局仁武分局一名陳姓員警，涉嫌和租賃、代辦業者合作，開立不實罰單，讓「吊扣變吊銷」，車子也可以「起死回生」重新領牌上路，而業者從中獲利達738萬元，檢察官調查後偵結依貪污罪將陳姓員警及11名業者起訴。

本案起因去年6月新北地檢署指揮調查局偵辦9名員警勾結代辦業者，對於遭吊扣牌照的車主，開立假罰單吊銷牌照，讓車主繳清罰鍰重領車牌後，愛車就可馬上重新上路。

高雄市警局督察室主動自檢清查，並陳報警政署報請高雄地檢署指揮本局督察室、政風室、警政署政風室、廉政署南調組共同偵辦案件，今年7月發動搜索，將仁武分局的陳姓員警帶回偵辦。

當時的規定是，領有牌照卻未掛牌，或是牌照吊扣期間行駛上路時，該車將被吊銷牌照並移置保管，雖然吊銷的處分較重，但吊銷後不用再等待半年，車主可以直接驗車重新申請牌照上路。

檢、廉查出，陳姓員警認識租賃業者後，業者將已被扣牌的車子停在特定地點，等到陳姓警員上班巡邏時，前往約好的地點開立「未依規定懸掛車牌行駛」、「吊扣牌照期間行駛」等罰單，業者收到罰單後，再委託代辦業者到監理站繳納罰單，完成吊銷牌照程序，而繳清罰款後馬上可以重新領牌上路，省去吊扣的時間。檢方查出，陳男與林姓、李姓業者從2021年11月起至隔年3月間，成功助14輛車復活，圖利業者711萬。

此外，也有代辦業者以同樣手法，幫吊扣車牌的車主讓車子起死回生，價格在以1至2萬多元之間，陳男被查出在半年內，幫另9名代辦業者用這個手法大賺27萬黑心錢。

檢察官調查後，根據涉案業者等人證詞，認定陳男鑽吊銷牌照漏洞，圖利業者共738萬元，依貪污、使公務人員登載不實等罪將他起訴；至於11名業者，則列為圖利罪共犯一併起訴。

ET快訊
砸毀忠孝橋！肇事男竟才還在實習　首載鋼樑就出事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北部25歲女師宿舍出手3天！國中生全身「草莓吻痕」媽氣炸

砸毀忠孝橋！肇事男才到職1個多月仍在實習　首載鋼樑就超載闖禍

快訊／男「摸黑躺國道」狂抬頭　駕駛急閃避、警車抵達已落跑

快訊／砸爛忠孝橋亂雙北交通　聯結車駕駛訊後限制住居

快訊／竹縣新豐鄉「萊爾富大火」！火舌噴出全面燃燒　消防急搶救

忠孝橋叫賣哥找到了！　他曝「1原因」賣起早餐還分享給這些人

減重名醫「逆轉療法」被控詐欺　劉乂鳴判刑4年10月將入監

西門町洛陽停車場旁驚見男屍　7樓墜落當場死亡...家屬淚奔認屍

快訊／鋼樑砸爛忠孝橋釀雙北交通打結　司機上銬移送新北檢

逆轉！嘉義縣議員陳文忠被控賄選　一審判當選無效二審勝訴定讞

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

聯結車撞破忠孝橋護欄　驚悚土石狂洩瞬間曝光！

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

超載10公噸！鋼樑砸毀忠孝橋　聯結車駕駛公共危險上銬移送

設計師用餐遇刺青伯要求理髮　被請飲料當回禮驚訝：反差萌

【明知故問】 扮成 #死恃 去看電影 店員問：請問要看什麼電影？XD

北部25歲女師宿舍出手3天！國中生全身「草莓吻痕」媽氣炸

砸毀忠孝橋！肇事男才到職1個多月仍在實習　首載鋼樑就超載闖禍

快訊／男「摸黑躺國道」狂抬頭　駕駛急閃避、警車抵達已落跑

快訊／砸爛忠孝橋亂雙北交通　聯結車駕駛訊後限制住居

快訊／竹縣新豐鄉「萊爾富大火」！火舌噴出全面燃燒　消防急搶救

忠孝橋叫賣哥找到了！　他曝「1原因」賣起早餐還分享給這些人

減重名醫「逆轉療法」被控詐欺　劉乂鳴判刑4年10月將入監

西門町洛陽停車場旁驚見男屍　7樓墜落當場死亡...家屬淚奔認屍

快訊／鋼樑砸爛忠孝橋釀雙北交通打結　司機上銬移送新北檢

逆轉！嘉義縣議員陳文忠被控賄選　一審判當選無效二審勝訴定讞

抽中爽賺6萬！2檔申購今天起跑　竹陞科甜甜價誘人

偷拍狼出沒竹科！正妹工程師被跟蹤...一看嚇壞：他曾闖租屋處

經典再現！《你的名字》 隔8年全台再上映　新海誠揭靈感來源

僅此1輛！保時捷「手工訂製復古跑車」亮相　拆軟頂裝雙駝硬頂蓋

天弓三型擊殺接戰　國軍海空飛彈精準射擊

查水錶建功！包租公10套房「申報空屋」　國稅局揪漏報百萬所得

集集鐵道改善工程因天災不斷延宕...9月將開工　卓榮泰、交部會勘

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

社會熱門新聞

台鐵司機列車上嘿咻小三　她自拍「制服秀」參戰

砸毀忠孝橋！肇事男還在實習　首載鋼樑就出事

快訊／男摸黑躺國道　警車抵達已落跑

即／砸爛忠孝橋　聯結車駕駛訊後限制住居

即／竹縣新豐鄉萊爾富大火！消防12車25人搶救

上班族卡忠孝橋！「生意奇才」直接賣早餐

忠孝橋叫賣哥找到了！　他曝「1原因」賣起早餐還分享給這些人

男子西門町洛陽停車場墜7樓身亡

獨／7越南妹來台讀大學卻下海　各校回應一次看

減重名醫被控詐欺　劉乂鳴判刑4年10月將入監

即／苗栗28歲人妻被擄原因曝　4綁匪討債全數落網

25歲女師出手3天！國中生全身「草莓吻痕」媽氣炸

即／28歲人妻當街被擄關嘉義！警先逮1嫌逼放人

恐怖畫面曝！CO2白瀑布狂洩　工人逃出秒昏迷被抬走

更多熱門

相關新聞

京華城涉圖利案！北檢今再傳喚6都市計畫委員作證

京華城涉圖利案！北檢今再傳喚6都市計畫委員作證

台北地檢署偵辦前台北市長柯文哲任內涉及的京華城案，已陸續傳喚約30人作證，12日更首度以被告身分傳喚當時主責的前副市長彭振聲釐清案情，昨(13日)又以證人身分約談參與審議的都委會委員陳春銅、陳明吉。直至今(14日)檢察官又再次以證人身分傳喚6名當時的都市計畫委員說明，釐清容積獎勵決議過程。

即／京華城容積率暴增　檢約談2名審議委員

即／京華城容積率暴增　檢約談2名審議委員

遇攔檢心虛衝撞害警受傷　35歲男被拘提

遇攔檢心虛衝撞害警受傷　35歲男被拘提

即／京華城弊案彭振聲應訊3小時　限制出境出海

即／京華城弊案彭振聲應訊3小時　限制出境出海

黃國昌曾喊若柯文哲涉貪「第一個罵」　綠營：再裝沒事第100都排不到

黃國昌曾喊若柯文哲涉貪「第一個罵」　綠營：再裝沒事第100都排不到

關鍵字：

假紅單吊扣吊銷高雄警圖利711萬涉貪

讀者迴響

熱門新聞

股價慘跌變壁紙！華冠將永久停止買賣

他好奇「女生不介意走光嗎」　女網友給答案

台鐵司機列車上嘿咻小三　她自拍「制服秀」參戰

「台灣第一女優」交往醫師男友5年

以為兩匹馬！市場驚見2巨狗散步

她愛吃「薯條」竟得糖尿病...慘被判身障

砸毀忠孝橋！肇事男還在實習　首載鋼樑就出事

網轟「雨天收傘」　銀行貸款滿水位購屋族哀鴻遍野

步道驚仙氣怪鳥！背後藏生態危機

他爬山突「對空氣傻笑」！醫一查：要洗腎了

抄襲丟碩士！李眉蓁重讀成功畢業

快訊／男摸黑躺國道　警車抵達已落跑

八月下旬「超強運三星座」

孫安佐拳賽「孫鵬狄鶯遭影射怒了」要求：3天內給交代

即／砸爛忠孝橋　聯結車駕駛訊後限制住居

更多

最夯影音

更多

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面