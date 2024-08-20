開假紅單「吊扣變吊銷」助業者賺738萬黑錢　高雄警貪污罪起訴

▲高雄市警察局外觀。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市警局仁武分局一名陳姓員警，涉嫌和租賃、代辦業者合作，開立不實罰單，讓「吊扣變吊銷」，車子也可以「起死回生」重新領牌上路，而業者從中獲利達738萬元，檢察官調查後偵結依貪污罪將陳姓員警及11名業者起訴。

本案起因去年6月新北地檢署指揮調查局偵辦9名員警勾結代辦業者，對於遭吊扣牌照的車主，開立假罰單吊銷牌照，讓車主繳清罰鍰重領車牌後，愛車就可馬上重新上路。

高雄市警局督察室主動自檢清查，並陳報警政署報請高雄地檢署指揮本局督察室、政風室、警政署政風室、廉政署南調組共同偵辦案件，今年7月發動搜索，將仁武分局的陳姓員警帶回偵辦。

當時的規定是，領有牌照卻未掛牌，或是牌照吊扣期間行駛上路時，該車將被吊銷牌照並移置保管，雖然吊銷的處分較重，但吊銷後不用再等待半年，車主可以直接驗車重新申請牌照上路。

檢、廉查出，陳姓員警認識租賃業者後，業者將已被扣牌的車子停在特定地點，等到陳姓警員上班巡邏時，前往約好的地點開立「未依規定懸掛車牌行駛」、「吊扣牌照期間行駛」等罰單，業者收到罰單後，再委託代辦業者到監理站繳納罰單，完成吊銷牌照程序，而繳清罰款後馬上可以重新領牌上路，省去吊扣的時間。檢方查出，陳男與林姓、李姓業者從2021年11月起至隔年3月間，成功助14輛車復活，圖利業者711萬。

此外，也有代辦業者以同樣手法，幫吊扣車牌的車主讓車子起死回生，價格在以1至2萬多元之間，陳男被查出在半年內，幫另9名代辦業者用這個手法大賺27萬黑心錢。

檢察官調查後，根據涉案業者等人證詞，認定陳男鑽吊銷牌照漏洞，圖利業者共738萬元，依貪污、使公務人員登載不實等罪將他起訴；至於11名業者，則列為圖利罪共犯一併起訴。