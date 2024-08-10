黃國昌曾喊若柯文哲涉貪「第一個罵」　綠營：再裝沒事第100都排不到

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲近日爭議連環爆，先是市長任內京華城案被藍綠議員追打，近期更被踢爆政治獻金流向詭異、被質疑作假帳，民眾黨則致歉並稱「申報帳務瑕疵」。對此，民進黨團10日表示，黃國昌曾說如果柯文哲有拿不該拿的錢，「第一個」跳出來批判他，如今黑幕連環爆，再裝沒事「恐怕連第100個跳出來的名額都要沒了。」

對於柯文哲政治獻金流向疑雲，時樂公司9日表示遭灌水500萬帳務，但實際上未承接該業務；之後名嘴康仁俊又再爆料，除了時樂公司，尼奧公司也清查自己的會計帳，發現柯文哲申報去年12月20日支付尼奧公司216萬4311元，以及今年1月15日支付200萬元，尼奧公司完全沒有收到款項。

民眾黨則強調，本次總統大選柯文哲競選專戶收到近18萬筆的小額募款，在清查資料過程中，委請會計師核對，耗費相當多人力、 時間。發生此錯誤，他們深表歉意，為昭公信，團隊將會再次全面清查帳目憑證，再依相關規範，重新向監察院申請補正資料。

對於相關爭議，民進黨團提醒，黃國昌曾說：如果柯文哲有拿不該拿的錢，我「第一個」跳出來批判他。綠黨團表示，從昨天到現在，黑幕連環爆，批判的人潮絡繹不絕，平常咆哮都跑第一的黃國昌，居然錯失首跳的機會，「但再這樣假裝什麼事也沒發生下去，恐怕連第100個跳出來的名額都要沒了。」

對於相關爭議，黃國昌今受訪時則強調，自己當然百分之百相信柯文哲，柯是一個生活非常簡單的人，相信清查告一段落後，一定會給社會大眾一個清楚交代。