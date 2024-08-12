駕照被吊銷還開車！遇攔檢心虛衝撞害警受傷　35歲男被拘提

記者林東良／台南報導

台南市東區8月9日深夜10時許發生一起汽車拒檢撞傷所長竄逃案，造成所長右手肘多處受傷，案經調閱周遭相關監視器後，發現該涉案車輛為權利車，專案人員擴大偵辦，順利循線鎖定涉嫌人身分後，立即向台南地檢署申請拘票，11日中午12時許，警方前往嫌疑人、35歲洪姓男子住處，將他拘提到案。

▲台南市警一分局專案小組，持拘票將涉嫌駕車衝撞員警，造成一分局所長受傷的洪嫌緝捕到案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

一分局指出，本案攔查之員警乃依法執行職務且身著警察制服之公務員，犯嫌竟基於以駕駛汽車對公務員依法執行職務施強暴脅迫之犯意，加速逃逸致所長林海平遭拖行而受傷。警察局長林國清接獲訊息，親自前往莊敬派出所慰問所長，感謝員警認真執勤外，也提醒員警執勤時務必注意自身安全。

歹徒犯案行徑大膽，警方懷疑涉及重大刑案或被通緝身分，為維護執法尊嚴，市警一分局長王子雄立即指示偵查隊與莊敬所成立專案小組著手調查，案經調閱周遭相關監視器後發現該涉案車輛為權利車，經專案人員擴大偵辦，循線鎖定涉嫌人身分後，立即向台南地檢署申請拘票查緝，11日中午12時許，警方前往洪嫌位於南區的住所，將他拘提到案。

據查，洪嫌因汽車駕照被吊銷，遇到警方攔檢時因一時緊張心虛而開車逃逸，致使值勤員警受傷。全案偵訊後依妨害公務、公共危險、傷害等罪嫌，移請台南地檢署偵辦。

王子雄表示，此次行動彰顯了警方對於維護社會治安與執法尊嚴的堅定決心。同時強調，對於任何破壞社會秩序的行為，警方都將堅決予以打擊，並持續加強轄區犯罪偵防及巡邏工作，以確保市民的生命財產安全。